عملت إسرائيل على تحديث منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، موسعةً بذلك نطاق اعتراضها للصواريخ، وذلك بعد أن كشفت الحرب مع إيران عن اعتماد البلاد على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة.

ووفقًا للتقرير، تهدف التحسينات التي أُدخلت على الطبقة الوسطى من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية ودعم العمليات الدفاعية خلال الهجمات المطولة. وصرح رئيس قسم التحقيقات في الدفاع الجوي بسلاح الجو الإسرائيلي لوكالة بلومبيرغ بأن "إسرائيل باتت قادرة الآن على مواجهة نطاق أوسع من تهديدات الصواريخ الباليستية والصمود لأسابيع من الهجمات المتواصلة. وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته وفقًا لسياسة سلاح الجو".

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