التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لكافة السيناريوهات مع إيران ويدعو إلى عدم الانصياع للشائعات
تهدف التحسينات التي أُدخلت على الطبقة الوسطى من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية ودعم العمليات الدفاعية خلال الهجمات المطولة.
عملت إسرائيل على تحديث منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، موسعةً بذلك نطاق اعتراضها للصواريخ، وذلك بعد أن كشفت الحرب مع إيران عن اعتماد البلاد على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة.
ووفقًا للتقرير، تهدف التحسينات التي أُدخلت على الطبقة الوسطى من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية ودعم العمليات الدفاعية خلال الهجمات المطولة. وصرح رئيس قسم التحقيقات في الدفاع الجوي بسلاح الجو الإسرائيلي لوكالة بلومبيرغ بأن "إسرائيل باتت قادرة الآن على مواجهة نطاق أوسع من تهديدات الصواريخ الباليستية والصمود لأسابيع من الهجمات المتواصلة. وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته وفقًا لسياسة سلاح الجو".
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«إنهم يبيعون الناس الهراء منذ 51 عاماً»: ترامب يصعّد لهجته رداً على مطالب طهران
عاد دونالد ترامب ليصعّد لهجته تجاه إيران، متهماً قادة الجمهورية الإسلامية بالسعي للتفاوض دون القبول بمطالب واشنطن. وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة «سي-سبان» (C-SPAN): «إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً يكون مقبولاً بالنسبة لي. نحن نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً». وأضاف منتقداً موقف طهران: «إنهم يبيعون الناس الهراء منذ 51 عاماً».
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ترامب: إيران تريد اتفاقاً غير مقبول بالنسبة لي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة إليه. وأضاف "أريد اتفاقاً حقيقياً مع إيران".
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الجيش اليمني يعلن استمرار عملياته ضد الحوثيين في تعز والجبهة الجنوبية
قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان التصدي لتحركات الحوثيين في تعز واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم، والعمل على ما وصفه بـ"كسر إرادة العدو القتالية".وأضاف أن تشكيلات الجيش على الجبهة الجنوبية تواصل تنفيذ مهامها القتالية والتعامل مع تحركات الحوثيين وفقاً لتطورات الوضع الميداني.
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إعلام إيراني: الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم الإيرانية يعودان لعملية تخلص من ذخائر غير منفجرة
تقرير: سماع دوي انفجار في سماء جزيرة قشم الإيرانية
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، المقربة من السلطات، بسماع دوي انفجار في سماء جزيرة قشم الإيرانية مساء الجمعة.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الانفجار نجم على الأرجح عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة معادية. كما أفاد سكان في الجزء الجنوبي من الجزيرة برؤية وميض ناري في السماء.
ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول الحادث، أو ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار. وتُعد جزيرة قشم أكبر جزيرة إيرانية، وتقع عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، يوم الجمعة، أن ناقلة نفط كانت تبحر خارجة عبر مضيق هرمز تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية. وأضافت الهيئة أن مسؤول الأمن في الشركة المالكة للسفينة أبلغ عن اندلاع حريق على متنها. ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية، في حين باشرت السلطات التحقيق في الحادث.
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