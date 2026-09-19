التغطية متواصلة| إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة جراء عبوة ناسفة في جنوب لبنان؛ وإسرائيل ترد

قائد سنتكوم: حجم نقل النفط والبضائع خلال أسبوعين هو الأعلى مقارنة بالأشهر الـ 6 الماضية

قال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، السبت، إن الولايات المتحدة تمكنت من تأمين خروج مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين.وأشار كوبر إلى مساعدة "سنتكوم" في تأمين عبور أكثر من ألفي سفينة تجارية لمضيق هرمز، من خلال توفير حماية منسقة، فيما أكد أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط بفضل "الحصار البحري الأميركي". وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز "أصبحت خالية من الألغام".