التغطية متواصلة| إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة جراء عبوة ناسفة في جنوب لبنان؛ وإسرائيل ترد
تتواصل التحركات الدبلوماسية اللبنانية لحشد الدعم الدولي ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فبعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية، الذي عُقد في باريس
قال عزيز غضنفري، القيادي في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إنه "إذا لم يُصدّر النفط الإيراني، فلن يُصدّر النفط من أي دولة أخرى أيضاً"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". يأتي ذلك مع مواصلة إيران استهداف السفن في مضيق هرمز، هدد قائد بارز في الحرس الثوري بعدم السماح بتصدير النفط عبر المضيق.
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وكالة الأنباء اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يحرق مزيدا من المنازل في بلدة المنصوري جنوبي لبنان
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غرفة طوارئ غرب كردفان: الجيش السوداني يسترد مدينة سودري والمزروب بشمال كردفان
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للملاحة الدولية
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.
أول إعلان: نتنياهو يختصر زيارته للولايات المتحدة - سيصل في يوم الخطاب ويغادر مباشرة بعد ذلك
تركيا تلغي ترخيص "بنك ملت" الإيراني وتوقف رحلات "ماهان إير"
ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، ترخيص مزاولة النشاط لفرع "بنك ملت" الإيراني في إسطنبول، وسط تصاعد الضغوط الأميركية الرامية إلى تشديد العزلة المالية والاقتصادية على طهران.
قائد سنتكوم: حجم نقل النفط والبضائع خلال أسبوعين هو الأعلى مقارنة بالأشهر الـ 6 الماضية
قال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، السبت، إن الولايات المتحدة تمكنت من تأمين خروج مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين.وأشار كوبر إلى مساعدة "سنتكوم" في تأمين عبور أكثر من ألفي سفينة تجارية لمضيق هرمز، من خلال توفير حماية منسقة، فيما أكد أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط بفضل "الحصار البحري الأميركي". وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز "أصبحت خالية من الألغام".
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردّ المجتمع الدولي على أعمال إسرائيل، واصفاً إياه بأنه "اختبار للضمير والمسؤولية الجماعية". وقال عراقجي في بيانه: "ما يحدث في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية. إن مجزرة المدنيين، وتهجيرهم قسراً، والعقاب الجماعي، وتدمير البنية التحتية الحيوية، التي نُفّذت دون محاسبة فعّالة، قد امتدت الآن إلى لبنان".
وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لعراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت، إن المحادثات بين وزير الخارجية محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي تناولت أحدث التطورات الإقليمية. وأكد دار خلال الاتصال على أهمية ضمان استمرار إمدادات الطاقة من دون انقطاع، ومرور السفن بأمان وسرعة، ولا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل الإمداد العالمية، بحسب بيان الخارجية الباكستانية.