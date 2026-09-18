التغطية متواصلة| إيران تضرب ناقلة نفط ترفع علم توغو وتهدد السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز
لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً بالتصعيد العسكري ضد إيران، في ظل استمرار تعثر المفاوضات، فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك، التي تستضيف اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
قال معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، في تقرير صدر، اليوم الجمعة، إن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري من قبل شركة "فانتور تكنولوجيز" تظهر حواجز ترابية على الطرق المؤدية إلى المداخل الغربية لأنفاق "جبل الفأس"، قرب مجمع نطنز النووي.
فيما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بالتصعيد العسكري ضد إيران، في ظل استمرار تعثر المفاوضات، فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك، التي تستضيف اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وواشنطن، التي تستعد لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، ترقباً لجهود دبلوماسية قد تفتح الباب أمام خفض التصعيد.
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