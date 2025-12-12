التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارة على معسكر تدريب لحزب الله للمرة الثانية هذا الأسبوع
الجيش الإسرائيلي: "الغارات استهدفت مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بغية تدريب وتأهيل عناصرها"
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه استهدف معسكر تدريب لقوة الرضوان وأهدافاً أخرى تابعة لحزب الله، وتابع"الغارات استهدفت مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بغية تدريب وتأهيل عناصرها" وأوضح "أنه في مطلع الأسبوع أغار الجيش على مجمع تدريب آخر لحزب الله، وقد شملت التدريبات والتأهيلات التي خضع لها عناصر الوحدة تدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات عدائية".
الداخلية السورية: 5.3 مليون سوري احتفلوا في ساحات المحافظات في ذكرى التحرير
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر: إيران توقف نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين بأن تطبيق وقف إطلاق نار محدود لمنشآت الطاقة والموانئ قد يكون مفيدا
بيروت تستنكر دور إيران المزعزع للاستقرار في لبنان والمنطقة
وجه وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي انتقادات لاذعة لإيران، متهمًا إياها بأنها "مصدر رئيسي لعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، وصف وزير الخارجية اللبناني دور طهران في لبنان بأنه "سلبي للغاية". وأكد أن الحكومة اللبنانية، التي باتت موالية للغرب، لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران، ولكن بشرط واحد واضح: أن تتوقف طهران عن تمويل ما وصفه بـ"منظمة غير شرعية"، في إشارة إلى حزب الله، وأن تنهي جميع تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية. ووفقًا لراجي، فإن ترسانة حزب الله لم تحمِ لبنان ولم تدعم غزة. وأعرب عن أسفه لرفض حزب الله تسليم أسلحته للدولة. كما كشف الوزير أن الدول العربية نبهت بيروت إلى خطر شن عملية عسكرية إسرائيلية.
كشفت القناة الإسرائيلية (14)، عن تلقي حزب الله رسالة أميركية عبر وسطاء.. وَضعت مهلة أخيرة لنزع سلاح الحزب عند بداية ألفين وستة وعشرين، وإلا سيكون هناك هجوم إسرائيلي واسعُ النطاق.