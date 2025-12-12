التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارة على معسكر تدريب لحزب الله للمرة الثانية هذا الأسبوع

بيروت تستنكر دور إيران المزعزع للاستقرار في لبنان والمنطقة

وجه وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي انتقادات لاذعة لإيران، متهمًا إياها بأنها "مصدر رئيسي لعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، وصف وزير الخارجية اللبناني دور طهران في لبنان بأنه "سلبي للغاية". وأكد أن الحكومة اللبنانية، التي باتت موالية للغرب، لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران، ولكن بشرط واحد واضح: أن تتوقف طهران عن تمويل ما وصفه بـ"منظمة غير شرعية"، في إشارة إلى حزب الله، وأن تنهي جميع تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية. ووفقًا لراجي، فإن ترسانة حزب الله لم تحمِ لبنان ولم تدعم غزة. وأعرب عن أسفه لرفض حزب الله تسليم أسلحته للدولة. كما كشف الوزير أن الدول العربية نبهت بيروت إلى خطر شن عملية عسكرية إسرائيلية.