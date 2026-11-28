التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدين هجوماً "متعمدًا وعشوائيًا" شنه مستوطنون متطرفون على موظفين عرب بشركة الكهرباء
استناداً إلى مسؤول إسرائيلي ومصدرين مطلعين على الأمر، ذكر التقرير أن ملادينوف سعى إلى تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر2025
حذرنيكولاي ملادينوف، المبعوث البارز في "مجلس السلام"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن اللجنة التي تديرها الولايات المتحدة ستضطر إلى التخلي عن تفويضها الخاص بالإشراف على عملية التعافي في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، ما لم يبدأ نتنياهو بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت.
استناداً إلى مسؤول إسرائيلي ومصدرين مطلعين على الأمر، ذكر التقرير أن ملادينوف سعى إلى تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025، وهما اتفاقان سبق أن وافق عليهما نتنياهو. وتضمنت تلك الالتزامات تحقيق معايير محددة بشأن المساعدات الإنسانية، والسماح للهيئات الإدارية والأمنية -المكلفة بحل محل حركة حماس- بالبدء في ممارسة مهامها.
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