قال المسؤول البارز في حركة حماس باسم نعيم، إن "نجل خليل الحية قد نجا بأعجوبة من غارة إسرائيلية، وذلك برفقة عائلته وعائلة شقيقه الراحل عزام". وشدد على أن "الفلسطينيين لن يستسلموا إلا بعد نيل الحرية وحق العودة والاستقلال، بالإضافة إلى تفكيك المشروع الصهيوني".

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