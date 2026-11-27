التغطية متواصلة| حركة حماس تؤكد نجاة نجل خليل الحية من الغارة الإسرائيلية
شدد المسؤول البارز في حركة حماس باسم نعيم على أن "الفلسطينيين لن يستسلموا إلا بعد نيل الحرية وحق العودة والاستقلال، بالإضافة إلى تفكيك المشروع الصهيوني"
قال المسؤول البارز في حركة حماس باسم نعيم، إن "نجل خليل الحية قد نجا بأعجوبة من غارة إسرائيلية، وذلك برفقة عائلته وعائلة شقيقه الراحل عزام". وشدد على أن "الفلسطينيين لن يستسلموا إلا بعد نيل الحرية وحق العودة والاستقلال، بالإضافة إلى تفكيك المشروع الصهيوني".
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الحرس الثوري الإيراني: اصطدام ناقلة بلغم قرب مضيق هرمز
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الجمعة، عن الحرس الثوري قوله في بيان إن ناقلة اصطدمت بلغم، ووقع فيها انفجار وهي تحاول عبور مضيق هرمز عبر ما وصفته بحرية الحرس بأنه "مسار غير مصرح به".
حرس الحدود العراقي ينفذ عملية تفتيش واسعة على الشريط الحدودي مع إيران في محافظة ديالى
تحركات قطرية باكستانية لـ"كسر الجمود"، وترامب: سنضرب جبل الفأس حال استئناف القتال
تتواصل التحركات القطرية والباكستانية لإحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الضربات، رغم حديثه عن منح طهران فرصة للتوصل إلى اتفاق، بينما تشير إسرائيل إلى استعدادها لـ"تحرك عسكري منفرد" ضد إيران.