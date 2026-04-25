التغطية متواصلة| تقرير:عراقجي يغادر باكستان، ومن غير المتوقع أن يلتقي بالوفد الأمريكي
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، في انتظار وفد الولايات المتحدة، وقال مسؤول باكستاني منخرط في المفاوضات إن "عراقجي أبلغ الجانب الباكستاني مطالب بلاده وتحفظاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
ماكرون: نسعى لإعادة فتح كاملة لمضيق هرمز خلال الفترة المقبلة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر المقبلة.
تقرير: لقاء نتنياهو وعون في واشنطن منتصف مايو مشروط باستمرار الهدنة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة
صافرات الإنذار تدوي في منطقة الجليل شمالي إسرائيل
برلماني إيراني: لا يوجد جدول زمني محدد لرفع القيود المفروضة على الإنترنت
قال عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني مصطفى بوردهقان لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه لا يوجد جدول زمني محدد للرفع الكامل للقيود المفروضة على الإنترنت، وذلك، مع دخول قطع الإنترنت عن إيران بالكامل، يومه الـ57. وأضاف أنه لا يتوقع أن يستمر تنفيذ مشروع "الإنترنت الطبقي" في المستقبل، والذي تستخدمه إيران لتقسيم المستخدمين إلى فئات، بحيث لا يحصل الجميع على نفس مستوى الوصول أو السرعة أو الخدمات.وذكر أنه "في الوقت الراهن، تستند قرارات الدولة إلى اعتبارات أمنية"، على حد قوله.
وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في إسلام آباد
رئيس لجنة القوات المسلحة في الشيوخ الأميركي يدعو ترمب لإنهاء التفاوض مع إيران واستئناف الحرب
دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، إلى إنهاء المفاوضات مع إيران واستئناف الضربات العسكرية. وقال ويكر، وهو جمهوري، في منشور على منصة "إكس": "انتهى وقت التفاوض مع نظام إيران. لا يمكن أبداً الوثوق بالمتشددين الذين خلفوا (المرشد السابق علي) خامنئي في الالتزام بأي وعد أو اتفاق".
وكالة إرنا: حريق في مصنع في بمدينة أصفهان وسط إيران
القيادة العسكرية الإيرانية: "نرصد تحركات الجيش الأميركي وسنرد بقوة إذا ما استمر الحصار"
قالت القيادة العسكرية الإيرانية إنها "سترد بقوة"، إذا ما واصل الجيش الأميركي حصاره على الموانئ الإيرانية، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.وأضافت أن الجيش الإيراني "يتمتع اليوم بقدرات وجاهزية أكبر من السابق للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية".
ألمانيا تعتزم نشر كاسحات ألغام في مهمة محتملة في مضيق هرمز.
صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن ألمانيا تدرس نشر كاسحات ألغام في البحر الأبيض المتوسط، على أن يُعاد نشرها لاحقًا في مضيق هرمز إذا ما تحسنت الأوضاع. وقال لصحيفة "راينيشه بوست": "سننشر كاسحة ألغام في البحر الأبيض المتوسط، وسنرافقها بسفينة قيادة ودعم". ولم يُحدد موعدٌ مُعينٌ لهذا النشر. ووفقًا لبرلين، يُمكن نشر هذه الوحدات في مضيق هرمز بعد انتهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رهناً بموافقة البرلمان الألماني. وأضاف: "حرصًا على توفير الوقت، قررنا نشر بعض وحداتنا في البحر الأبيض المتوسط الآن، حتى نتمكن - حالما تتم الموافقة على التفويض - من نقلها إلى مضيق هرمز".
الصحة اللبنانية: 4 ضحايا في غارتين إسرائيليتين على يحمر الشقيف
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارتين على يحمر الشقيف.