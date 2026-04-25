ألمانيا تعتزم نشر كاسحات ألغام في مهمة محتملة في مضيق هرمز.

صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن ألمانيا تدرس نشر كاسحات ألغام في البحر الأبيض المتوسط، على أن يُعاد نشرها لاحقًا في مضيق هرمز إذا ما تحسنت الأوضاع. وقال لصحيفة "راينيشه بوست": "سننشر كاسحة ألغام في البحر الأبيض المتوسط، وسنرافقها بسفينة قيادة ودعم". ولم يُحدد موعدٌ مُعينٌ لهذا النشر. ووفقًا لبرلين، يُمكن نشر هذه الوحدات في مضيق هرمز بعد انتهاء الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رهناً بموافقة البرلمان الألماني. وأضاف: "حرصًا على توفير الوقت، قررنا نشر بعض وحداتنا في البحر الأبيض المتوسط ​​الآن، حتى نتمكن - حالما تتم الموافقة على التفويض - من نقلها إلى مضيق هرمز".