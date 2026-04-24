التغطية متواصلة| من المتوقع غ\عقد جولة ثانية من المفاوضات بين أميركا وإيران في باكستان
بحسب مصادر دبلوماسية، تأتي هذه التحركات رفيعة المستوى في وقت يشهد فيه المشهد الإقليمي تحولات متلاحقة، مع سعي كل من طهران وإسلام آباد إلى تعزيز التنسيق الوثيق في القضايا السياسية والأمنية.
ذكرت الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أنه تلقى اتصالا من نظيره الإيراني، ومن المتوقع أن عقد جولة ثانية من المفاوضات بين أميركا وإيران، في حين كشف، مصدر حكومي باكستاني، أن عراقجي قد يصل الليلة برفقة وفد صغير إلى إسلام آباد.
لمتابعة التغطية السابقة انقر على هنا
نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري للحدث: أميركا فرضت قرار وقف النار على إسرائيل
وفاة فتاة 11 عاماً من بني براك متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء صاروخ إيراني.
نتنياهو: حزب الله يحاول تخريب عملية سلام تاريخية مع لبنان
وزير الخارجية الإيراني: سأزور باكستان وسلطنة عُمان وروسيا لبحث القضايا الثنائية والتشاور حول تطورات المنطقة
الخارجية الفرنسية : الحل في جنوب لبنان ليس بالاحتلال بل بالمحادثات
عراقجي يبدأ جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بدأ، الجمعة، جولة "في توقيت مهم" تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو، بهدف تنسيق المواقف بشكل وثيق مع الشركاء بشأن القضايا الثنائية، والتشاور حول التطورات الإقليمية. وأكد عراقجي عبر منصة "إكس" أن دول الجوار تمثّل "أولوية" في تحركات بلاده الدبلوماسية.
سفير أميركا بالأمم المتحدة: قدرات إيران على تخزين النفط تنفد والنظام يزداد يأسا
سي إن إن عن مصدر أميركي: الوفد الإيراني برئاسة عراقجي لن يلتقي الوفد الأميركي في إسلام آباد
رئيس المجلس الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف أي نوع من العقوبات المفروضة على إيران
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي مشترك، الجمعة، عقب اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، إن الوقت لا يزال مبكراً للغاية للحديث عن تخفيف أي نوع من العقوبات المفروضة على إيران.وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتصريحات مماثلة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال عقب الاجتماع إن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتخفيف العقوبات على إيران تدريجياً في حال التوصل إلى اتفاق شامل.
إندونيسيا تستنكر هجوماً إسرائيلياً أودى بحياة 4 جنود حفظ سلام إندونيسيين في لبنان
قالت وزارة الخارجية الإندونيسية الجمعة، إن جاكرتا تستنكر مجدداً وبشدة هجوماً إسرائيلياً أدى قتل جندي حفظ سلام إندونيسي رابع في لبنان.وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن العريف ريكو براموديا، البالغ من العمر 31 عاماً، توفي في أحد مستشفيات بيروت متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها إثر انفجار مقذوف داخل قاعدته في بلدة عدشيت القصير جنوب لبنان في 29 مارس. وكان الهجوم في عدشيت القصير قد أسفر أيضاً عن سقوط جندي حفظ سلام إندونيسي آخر. كما سقط جنديان إندونيسيان إضافيان من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان بعد ذلك بوقت قصير
الجيش الأميركي: نواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.. وحولنا مسار 34 سفينة
قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنها تواصل فرض الحصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وأضافت أن القوات الأميركية قامت حتى الآن، بتحويل مسار 34 سفينة، منذ بدء فرض الحصار.
"رويترز" عن مصدرين باكستانيين: عراقجي سيبحث خلال زيارته لإسلام آباد وجهة نظره بشأن مقترح المفاوضات مع الولايات المتحدة والتي ستُنقل للجانب الأميركي
مصدر باكستاني: دور الوفد الأميركي الموجود حاليا في إسلام آباد يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي
تقرير: وفد أميركي يصل إسلام آباد خلال الـ36 ساعة المُقبلة
قالت مصادر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"الشرق"، إنه من المتوقع أن يصل وفد أميركي إلى إسلام آباد خلال الـ36 ساعة المُقبلة. وأضافت المصادر أن التحضيرات انطلقت لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية.
رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن مستعدون للتعاون مع دول الخليج لتنويع هيكل التجارة بعيدًا عن مضيق هرمز
المستشار الألماني: مستعدون لتخفيف العقوبات إذا كانت إيران جاهزة للتنازل
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إنه إذا كانت إيران مستعدة للتنازل فنحن على استعداد لتخفيف العقوبات.وأضاف ميرتس: "إذا كانت إيران مستعدة للتنازل فنحن على استعداد لتخفيف العقوبات"، مشيراً إلى أن "لا أحد في قمة الاتحاد الأوروبي يعارض إمكانية تخفيف العقوبات إذا كانت إيران مستعدة لتقديم تنازلات".
إعلام باكستاني: ترجيحات بوصول وفد أميركي آخر إلى إسلام آباد
مصادر باكستانية: فريق أميركي للدعم اللوجستي والأمني موجود في باكستان استعدادا للمحادثات المحتملة مع إيران
وزير الخارجية الباكستاني يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي
قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الوزير إسحاق دار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحثا فيه "العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل متعددة الأطراف دعماً للسلم والأمن الدوليين".وأضافت أن لافروف أبدى تقديره لـ"الدور البناء الذي تضطلع به باكستان في تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة".وذكرت أن دار أكد "عزم باكستان على مواصلة الإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والدبلوماسية لحل جميع القضايا".
ويأتي الاتصال، قبل توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة، إلى إسلام آباد، ومسقط، وموسكو.
أكسيوس: إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع