ذكرت الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أنه تلقى اتصالا من نظيره الإيراني، ومن المتوقع أن عقد جولة ثانية من المفاوضات بين أميركا وإيران، في حين كشف، مصدر حكومي باكستاني، أن عراقجي قد يصل الليلة برفقة وفد صغير إلى إسلام آباد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تأتي هذه التحركات رفيعة المستوى في وقت يشهد فيه المشهد الإقليمي تحولات متلاحقة، مع سعي كل من طهران وإسلام آباد إلى تعزيز التنسيق الوثيق في القضايا السياسية والأمنية.

