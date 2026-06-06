التغطية متواصلة| الكويت: "تعاملنا مع 7 صواريخ باليستية إيرانية والشظايا أسفرت عن أضرار مادية"
"وزير داخلية باكستان سيحمل رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي"، كمت أوضحت أن "ئيس وزراء باكستان شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة بشأن المفاوضات".
يلتقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي المسؤولين الإيرانيين في طهران، مسؤولينإيرانيين، اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة مهر، في حين كشفت مصادر عن حصول تقدم بشأن الأموال المجمدة، مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها.
وقالت المصادر أن"وزير داخلية باكستان سيحمل رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي"، كمت أوضحت أن "ئيس وزراء باكستان شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة بشأن المفاوضات".
إيران: الضربات الأميركية "تنتهك وقف النار".. وواشنطن "تتحمل مسؤولية أي تصعيد"
قالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم الأميركي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم "تنتهك وقف إطلاق النار".واعتبرت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار "تظهر أن أميركا لا تنوي التهدئة". وأضافت أن أميركا "ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر".
قطر تدين استهداف دورية للجيش اللبناني وتدعو لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها
أدانت قطر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، وأدى إلى قتل ضابطين وعسكري.وقالت الخارجية إن هذا الاعتداء هو "تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي".
ودعت الدوحة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) بكامل بنوده
وجددت الخارجية القطرية "موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزّز استقرارها وازدهارها، كما تعبّر عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب لبنان".
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الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معهما
أدانت الإمارات بأشد العبارات "الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة".وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، ولأمنهما واستقرارهما".
وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.
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البديوي: استمرار الهجمات الإيرانية دليل على رغبة طهران في زعزعة أمن المنطقة
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت".
وأكد في بيان أن "استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام".وجدد التأكيد على أن "هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة".
وشدد على أن "أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانبهما، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما".