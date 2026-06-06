يلتقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي المسؤولين الإيرانيين في طهران، مسؤولينإيرانيين، اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة مهر، في حين كشفت مصادر عن حصول تقدم بشأن الأموال المجمدة، مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها.

وقالت المصادر أن"وزير داخلية باكستان سيحمل رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي"، كمت أوضحت أن "ئيس وزراء باكستان شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة بشأن المفاوضات".