التغطية متواصلة| رئيس البرلمان اللبناني: سأوافق على انسحاب حزب الله بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي ⁠والهادي، اليوم الجمعة، أن "القوات نفذت خلال الليل ​عملية اعتراض ⁠للسفينة دافينا التي لا ترفع علماً والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي". وتابع "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة ⁠واعتراض السفن التي تقدم ​دعماً ​مادياً لإيران، أينما كانت تعمل".

وفي السياق قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، إنه "سيوافق على انسحاب حزب الله بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان"، وانتقد بري في تصريحات مكتوبة وزعها مكتبه، إطار وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه، الأربعاء المنصرم، بوساطة أميركية، قائلاً إنه غير عادل، وقال إنه كان ينبغي أن يتضمن "وقفاً غير مشروط لإطلاق النار براً وبحراً وجواً".

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