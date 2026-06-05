التغطية متواصلة| رئيس البرلمان اللبناني: سأوافق على انسحاب حزب الله بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم الجمعة، أن "القوات نفذت خلال الليل عملية اعتراض للسفينة دافينا التي لا ترفع علماً والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي"
أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم الجمعة، أن "القوات نفذت خلال الليل عملية اعتراض للسفينة دافينا التي لا ترفع علماً والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي". وتابع "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران، أينما كانت تعمل".
وفي السياق قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، إنه "سيوافق على انسحاب حزب الله بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان"، وانتقد بري في تصريحات مكتوبة وزعها مكتبه، إطار وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه، الأربعاء المنصرم، بوساطة أميركية، قائلاً إنه غير عادل، وقال إنه كان ينبغي أن يتضمن "وقفاً غير مشروط لإطلاق النار براً وبحراً وجواً".
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جوزيف عون: يجب على حزب الله أن يفهم أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض ولا سبيل آخر إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية
عون يتهم إيران باستخدام لبنان كـ"ورقة تفاوض" في نزاعها مع الولايات المتحدة
وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون انتقاداً شديداً لإيران، متهماً إياها باستغلال لبنان كـ"ورقة تفاوض"، في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وطالب طهران بـ"الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية". وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال عون إن اللبنانيين "سئموا" الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".
البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي
أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي الجمعة، أن القوات نفذت خلال الليل عملية اعتراض للسفينة دافينا التي لا ترفع علماً والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي. وكتبت القيادة في منشور لها "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالمياً لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران، أينما كانت تعمل".
نواف سلام: الإصرار على رفض وقف إطلاق النار يعني عمليا استمرار الحرب على لبنان
الرئيس اللبناني لـ CNN: إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أميركا
نواف سلام: اللبنانيون فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار
نواف سلام: اخترنا طريق التفاوض لأنه أقل كلفة على لبنان
البحرية الإيرانية: إطلاق أعيرة تحذيرية ضد مدمرات أميركية في خليج عُمان
قال الجيش الإيراني إن القوات البحرية وجهت طلقات تحذيرية باستخدام صواريخ ومسيرة، صوب مدمرتين أميركيتين في خليج عُمان. وزعم أن المدمرتين غادرتا عقب إطلاق الأعيرة التحذيرية، وأن البحرية الإيرانية دفعت أيضاً سفينة الهجوم البرمائي الحاملة للمروحيات USS Tripoli (LHA-7) إلى مغادرة خليج عُمان، إضافة إلى قطع بحرية أميركية أخرى ضمن مجموعة حاملة الطائرات جورج إتش بوش، خلال الأيام الماض