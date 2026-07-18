التغطية متواصلة| أمين مجلس التعاون: "الاستهداف الإيراني للبنية التحتية في البحرين والكويت والأردن جريمة حرب"
توجه جوزيف عون إلى واشنطن، في زيارة تحمل ثقلاً سياسياً وأمنياً استثنائياً، بعدما سجلت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما تقدماً وصفته الولايات المتحدة بالإيجابي،
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الولايات المتحدة "انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل".وأضاف: "نحن أيضاً أوقفنا تنفيذ التزاماتنا، ولا نقوم بتنفيذها حالياً، إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد".
وفي السياق مغادر الرئيس اللبناني جوزاف عون بيروت، صباح اليوم السبت، متوجهاً إلى واشنطن، في زيارة تحمل ثقلاً سياسياً وأمنياً استثنائياً، بعدما سجلت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما تقدماً وصفته الولايات المتحدة بالإيجابي، وسط مؤشرات على اقتراب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية تبدأ بانسحابات إسرائيلية محدودة في جنوب لبنان.
لمتابعة التغطية السابقة ةانقر هنا
السعودية: نجدد رفضنا لما تقوم به إيران من هجمات سافرة على البنية التحتية والمنشآت المدنية
الإطفاء الكويتية: فرقنا تعاملت مع 3 حرائق اندلعت إثر سقوط شظايا في مناطق سكنية
وزير خارجية العراق: لسنا جزءاً من الحرب ومستعدون للوساطة بين أميركا وإيران
مصر تدين هجمات إيران وتحذر من خطورتها على أمن واستقرار المنطقة
أكدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إدانتها للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، محذرة من أنها تمثل "تصعيداً خطيراً" يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الهجمات الإيرانية تزيد من حدة التوتر الإقليمي، معربة على التضامن الكامل مع الدول الخليج والأردن ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
مهر الإيرانية: هرمزغان تعرضت لـ 3 غارات أميركية منذ الصباح
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن محافظة هرمزجان جنوبي إيران تعرضت، السبت، لـ3 غارات جوية أميركية.
إعلام إيراني: 3 غارات جوية أميركية استهدفت إقليم هرمزغان بجنوب إيران اليوم السبت
إيران تعدم رجلاً أدانته بقتل عنصر أمني في احتجاجات 2022
أفادت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم (السبت)، بأن طهران أعدمت رجلاً أُدين بقتل أحد أفراد قوات الأمن بالرصاص خلال الاضطرابات التي عمَّت البلاد عقب وفاة شابة في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق عام 2022.وقالت السلطات إن حادث إطلاق النار المميت وقع خلال الاضطرابات في طهران، حيث سدَّ المتظاهرون الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن، وفق «رويترز»
وذكرت السلطات أن عارف كوشكار كان مسلحاً ببندقية هوائية وأطلق النار على فرد الأمن، مما أسفر عن إصابة سلمان أمير أحمدي الذي توفي لاحقاً في المستشفى.
وحسب السلطات، اعترف كوشكار بأنه أطلق الرصاص من على سطح أحد المنازل وألقى البندقية في صندوق المخلفات.
يشار إلى أن عملية الإعدام هي الأحدث على خلفية احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) التي توفيت في حجز الشرطة عقب القبض عليها بناءً على مزاعم بانتهاك قواعد الزي النسائي الصارمة الخاصة في البلاد.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات غالباً ما تعتمد على اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب لإدانة المحتجين. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
هجمات منسوبة لإيران توقف رحلات كردستان العراق
عاودت إيران وحلفاؤها من الفصائل المسلحة العراقية، بحسب مصادر كردية، قصف مناطق عديدة في إقليم كردستان بذريعة ضرب أهداف وأصول أميركية، إلى جانب جماعات كردية معارضة، بالتزامن مع تجدد التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة.ورفعت الهجمات الجديدة من منسوب المخاوف الأمنية في الإقليم، ما دفع السلطات الرسمية هناك إلى تعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.
وزير الخارجية الباكستاني: يجب الالتزام بمذكرة التفاهم وتجنب زيادة التصعيد
وزير خارجية الكويت يبحث التصعيد الراهن وجهود احتواء التوتر مع نظيره الباكستاني
أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالاً هاتفياً السبت، مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وفق ما ذكرت الخارجية الكويتية في بيان. وجرى خلال الاتصال "مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، واحتواء التوتر، وتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".
ترامب يصعد ضد NBC وABC.. وتهديدات سحب التراخيص تثير جدلاً
أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب تراخيص محطات تلفزيونية، بعد رفض شبكتي NBC وABC بث خطابه بشأن أمن الانتخابات مباشرة، جدلاً واسعاً بشأن حرية الإعلام واستقلالية لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وفقاً لما أوردته مجلة "بوليتيكو". وجاءت هجمات ترمب مساء الخميس على الشبكتين الأميركيتين لتكون "أحدث حلقة في سلسلة من الدعوات التي أطلقها خلال السنوات التسع الماضية لسحب تراخيص القنوات التلفزيونية التي تثير غضبه".
مصادر أمنية يمنية: قراصنة صوماليون احتجزوا ناقلة النفط ASANA بتنسيق مسبق مع ميليشيات الحوثي
وزير الخارجية الإماراتي بحث مع نظيره الروسي هاتفيًّا التطورات الإقليمية والأوضاع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعُمان وتعرب عن تضامنها الكامل مع هذه الدول
قطر: استهداف إيران لمحطات المياه والكهرباء في الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء
أعربت وزارة الخارجية القطرية السبت، عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على الأردن، والبحرين، والكويت.وقالت إن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".
أمين مجلس التعاون: الاستهداف الإيراني للبنية التحتية في البحرين والكويت والأردن جريمة حرب
إيران: انقطاع المياه عن 20 قرية بعد هجوم أميركي أصاب محطة تحلية جنوب البلاد
أعلنت مؤسسة المياه بمحافظة هرمزجان بجنوب إيران، انقطاع المياه عن 20 قرية، جراء هجوم أميركي أصاب محطة بونجي لتحلية المياه غرب مدينة جاسك.وقال المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة هرمزجان عبد الحميد حمزه بور: "انقطعت المياه عن 20 قرية يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بعد استهداف محطة بونجي لتحلية المياه غرب مدينة جاسك".
ألمانيا ترفع التأهب الأمني لـ"مستوى تهديد مرتفع" استناداً لمعلومات استخباراتية
جنوب لبنان: مقتل جندي في انفجار مركبة عسكرية
قُتل جندي لبناني وأُصيب جنديان آخران، أحدهما ضابط، بجروح، إثر انفجار جسم مشبوه أثناء مرور مركبتهم ببلدة المنصوري جنوب لبنان. وأعلن الجيش اللبناني أنه فتح تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.