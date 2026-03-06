التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن الموجة الخامسة عشرة من الضربات ضد إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "دمير مخبأ تحت الأرض يعود للمرشد الإيراني علي خامنئي أسفل مجمع القيادة"، مشيرا إلى أن "50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله".

فيما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن "شن موجة غارات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، ومدينة أصفهان"، وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مدينة عيلام غرب إيران، وثلاث مناطق في مدينة قم جنوبي طهران، تعرضت لغارات جوية.

