التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن الموجة الخامسة عشرة من الضربات ضد إيران
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مدينة عيلام غرب إيران، وثلاث مناطق في مدينة قم جنوبي طهران، تعرضت لغارات جوية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "دمير مخبأ تحت الأرض يعود للمرشد الإيراني علي خامنئي أسفل مجمع القيادة"، مشيرا إلى أن "50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله".
فيما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن "شن موجة غارات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، ومدينة أصفهان"، وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن مدينة عيلام غرب إيران، وثلاث مناطق في مدينة قم جنوبي طهران، تعرضت لغارات جوية.
⭕️ ترامب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران - إلا الاستسلام غير المشروط"
إمارة الفجيرة: لا إصابات بعد السيطرة على حريق في منطقة الصناعات البترولية
سعر "خام برنت" يقترب من 90 دولارًا للبرميل
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المجتمعات في الجليل وهضبة الجولان، جراء اختراق طائرة مسيرة
العراق: شركة توتال الفرنسية تجلي موظفيها من مشاريعها في البصرة
قالت مصادر نفطية عراقية، الجمعة، إن شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية أجلت موظفيها من مشروعاتها في البصرة بالعراق، الخميس، بحسب ما أوردت "رويترز". وجاءت هذه الخطوة عقب غارات إيرانية في المنطقة، بعد الهجمات الجوية العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران، السبت الماضي.
"رويترز": 5 ناقلات نفط تغادر موانئ إيران منذ بدء الحرب
أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، نقلاً عن بيانات تتبع السفن ومتعاملين، بأن 5 ناقلات نفط خام على الأقل غادرت الموانئ الإيرانية منذ بدء الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط المنصرم. وتم نقل إمدادات غاز بترول مسال، الجمعة، أيضاً من إيران.