التغطية متواصلة | رشقة جديد من إيران: إطلاق صافرات الإنذارات في جميع أنحاء إسرائيل

واشنطن: استهداف أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط. وفي مؤتمر صحفي، صرّح بأن القدرات العسكرية الإيرانية تتراجع باستمرار جراء الضربات المشتركة. وقال: "بين قواتنا الجوية والقوات الإسرائيلية، تم استهداف أكثر من 15 ألف هدف للعدو، أي ما يزيد عن ألف هدف يوميًا". وأضاف أن الصواريخ الإيرانية وقاذفاتها وطائراتها المسيّرة تُدمّر على الأرض أو تُعترض في الجو. ويزعم وزير الدفاع أن حجم الصواريخ الإيرانية انخفض بنسبة 90%، وحجم طائرات الكاميكازي المسيّرة بنسبة 95%. كما صرّح بيت هيغسيث بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، "أُصيب" وربما "تشوّه".