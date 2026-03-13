التغطية متواصلة | رشقة جديد من إيران: إطلاق صافرات الإنذارات في جميع أنحاء إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ في شن موجة واسعة من الغارات على طهران. وأنذر في منشور على حسابه بالفارسية باستهداف منطقة صناعية في قزوين ومنطقتين بطهران، داعياً السكان إلى الابتعاد.
استمرار الحرب لليوم الـ 14 بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، دوت انفجارات عنيفة خلال الساعات الماضية في مناطق عدة من طهران، وفق ما أفادت وكالة تسنيم، اليوم الجمعة. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ في شن موجة واسعة من الغارات على طهران. وأنذر في منشور على حسابه بالفارسية باستهداف منطقة صناعية في قزوين ومنطقتين بطهران، داعياً السكان إلى الابتعاد.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هن
وزارة الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يؤكدان على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تشكل تهديدا للأمن
واشنطن: استهداف أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط. وفي مؤتمر صحفي، صرّح بأن القدرات العسكرية الإيرانية تتراجع باستمرار جراء الضربات المشتركة. وقال: "بين قواتنا الجوية والقوات الإسرائيلية، تم استهداف أكثر من 15 ألف هدف للعدو، أي ما يزيد عن ألف هدف يوميًا". وأضاف أن الصواريخ الإيرانية وقاذفاتها وطائراتها المسيّرة تُدمّر على الأرض أو تُعترض في الجو. ويزعم وزير الدفاع أن حجم الصواريخ الإيرانية انخفض بنسبة 90%، وحجم طائرات الكاميكازي المسيّرة بنسبة 95%. كما صرّح بيت هيغسيث بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، "أُصيب" وربما "تشوّه".
الجيش الأميركي يعلن سقوط 4 جنود في تحطم طائرة تزود بالوقود غرب العراق
كدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، سقوط 4 جنود من بين 6 كانوا على متن طائرة تزود بالوقود، بعد تحطمها غرب العراق الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي لخسائر الجيش الأميركي إلى 11 عسكرياً منذ بدء حرب إيران، وقالت القيادة المركزية في بيان إنه "عند نحو الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في 12 مارس، تحطمت طائرة تزود بالوقود من طراز Boeing KC-135 Stratotanker تابعة للولايات المتحدة في غرب العراق".
"فاينانشيال تايمز": فرنسا وإيطاليا تفتحان محادثات مع إيران لضمان عبور آمن لمضيق هرمز
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة أن فرنسا وإيطاليا بدأتا محادثات مع إيران سعياً للتفاوض على اتفاق يضمن مرور سفنهما بأمان عبر مضيق هرمز.
أوامر الإجلاء الإسرائيلية تطال 14% من أراضي لبنان
قالت منظمة إغاثة الجمعة، إن أكثر من ثُمن أراضي لبنان بات خاضعاً لأوامر إسرائيلية تطالب السكان بمغادرة منازلهم، في حين أفادت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأن القوات البرية الإسرائيلية تقوم بعمليات توغل وإقامة حواجز على الطرق.