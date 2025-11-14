التغطية متواصلة| تقرير: مع تأخر محادثات ما بعد الحرب، حماس تعزز سيطرتها على غزة
"بعد بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، استعادت حماس سريعاً سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وأعدمت عشرات الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتواطؤ مع إسرائيل أو بالسرقة أو جرائم أخرى".
قال سكان في غزة إن "حركة حماس تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءاً من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، وذلك في وقت تتبلور فيه ببطء خطط أميركية لمستقبل الجيب الصغير مما يزيد من الشكوك حول ما إذا كانت الحركة ستسلم الإدارة كما تعهدت" بحسب ما نقلته وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الجمعة.
وفي السياق تطالب القوى الأجنبية الحركة بإلقاء سلاحها والانسحاب من حكم القطاع، لكنها لم تتفق بعد على البديل.
الإسرائيليون صوتوا بلوحة المفاتيح: 85% لا يؤيدون منح العفو لرئيس الوزراء نتنياهو
مصدر أمني فرنسي: تحييد مسلح بسكين في محطة مونبارناس بباريس
"رويترز": مكتب المدعي العام لباريس يقول إن شخصا على الأقل تعرض لإطلاق النار في محطة مونبارناس للركاب
رويترز: عملية أمنية جارية في محطة مونبارناس في باريس
ذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الجمعة، أن "الشرطة الفرنسية تجري عملية أمنية في محطة مونبارناس في باريس وتعمل على إخلائها من المسافرين والركاب"
"اليونيفيل": "ندعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار رقم 1701 كما نحث الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد"