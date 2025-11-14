التغطية متواصلة| تقرير: مع تأخر محادثات ما بعد الحرب، حماس تعزز سيطرتها على غزة

قال سكان في غزة إن "حركة حماس تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءاً من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، وذلك في وقت تتبلور فيه ببطء خطط أميركية لمستقبل الجيب الصغير مما يزيد من الشكوك حول ما إذا كانت الحركة ستسلم الإدارة كما تعهدت" بحسب ما نقلته وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الجمعة.

وفي السياق تطالب القوى الأجنبية الحركة بإلقاء سلاحها والانسحاب من حكم القطاع، لكنها لم تتفق بعد على البديل.

وتابع التقرير"بعد بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، استعادت حماس سريعاً سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وأعدمت عشرات الفلسطينيين الذين اتهمتهم بالتواطؤ مع إسرائيل أو بالسرقة أو جرائم أخرى".

