التغطية متواصلة| حزب الله يشن هجمات على شمال إسرائيل، وضربات على موقع نطنز النووي بإيران
قال الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بالهجوم على موقع نطنز النووي، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "إيران أبلغتها بتعرض الموقع لهجوم"
تدخل الحرب في إيران أسبوعها الرابع، اليوم السبت، فيما يتواصل التصعيد من الجانبين، حيث شنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجوما على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، صباح اليوم السبت، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بالهجوم على موقع نطنز النووي، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "إيران أبلغتها بتعرض الموقع لهجوم" مشيرة إلى أنه "لا زيادة في الإشعاع النووي خارج الموقع".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
القيادة المركزية الأميركية: ألقينا قنابل بزنة 5000 رطل على مخابئ إيرانية
قال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، في إيجاز صحافي على "إكس"، إنه تم استهداف رادرات إيرانية تستخدم في تهديد الملاحة، وكذلك تم استهداف مخازن صواريخ باليستية إيرانية. فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، أن إيران خسرت قدرات قتالية كبيرة منها آلاف الصواريخ والمسيّرات، مشيرة إلى استخدام قنابل بزنة 5 آلاف رطل على مخابئ في إيران.
صور نشرها إعلام إيراني لـ 15 من قادة الباسيج قتلوا بغارات أميركية إسرائيلية
إعلام إيراني: مقتل أحد قادة الحرس الثوري في أذربيجان الشرقية
وكالة إيرانية: إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية في دييجو جارسيا
قالت وكالة أنباء "مهر" شبهة الرسمية في إيران، السبت، إن طهران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه "القاعدة العسكرية الأميركية في دييجو جارسيا".وقاعدة دييجو جارسيا الواقعة في وسط المحيط الهندي، هي قاعدة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.وذكرت الوكالة أن "استهداف جزيرة دييجو جرسيا العسكرية، التي تبعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر عن إيران، يُعد خطوة لافتة من جانب إيران في إطار تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدود غرب آسيا".
الجيش الأمريكي: "تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز"
ذكر الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه "قلّص قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز"، وذلك عقب غارات جوية نُفذت هذا الأسبوع. ووفقًا لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، فقد تم تدمير منشأة تحت الأرض تضم، من بين أمور أخرى، صواريخ كروز. كما استُهدفت مواقع استخباراتية ومحطات رادار تُستخدم لمراقبة السفن. وتعتقد واشنطن أن هذه العمليات قد أضعفت القدرات الإيرانية في هذه المنطقة الاستراتيجية. ويؤكد الجيش الأمريكي أنه سيواصل ضرباته ضد البنية التحتية العسكرية التي تُعتبر تهديدًا لحرية الملاحة.
البحرين: انفجارات في المنامة بعد اعتراض صواريخ
أفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع دوي عدة انفجارات في المنامة، عاصمة البحرين، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار. وقد تم اعتراض صاروخين في الجو، ما تسبب في دوي انفجارات مدوية في المدينة. وتأتي هذه الأحداث في إطار تصعيد إيراني للهجمات على دول الخليج، ردًا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي شُنّت في 28 فبراير/شباط.