التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يكشف عن وجود برنامج بحري سري لحزب الله في لبنان

أكدت مصادر موثوقة في العاصمة الأميركية، أن الاتصالات بين ممثلين عن الحكومتين السورية والإسرائيلية مستمرة الآن، بعيداً عن الأضواء، وإن لم تحقق كثيراً من التقدم. وكانت الإدارة الأميركية قد أدكت غير ما مرة على أنها مستعدّة لتقديم التسهيلات الممكنة والضرورية للحكومة الجديدة في سوريا، وقد شهد هذا العام خطوات مماثلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة، والرئيس السوري أحمد الشرع من جهة أخرى. فترامب التقى الشرع في الرياض بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسعى الشرع حينها إلى التأكيد على التزاماته تجاه الأميركيين، خصوصاً محاربة "داعش" والإرهاب.

