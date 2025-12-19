التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يكشف عن وجود برنامج بحري سري لحزب الله في لبنان
أكدت مصادر موثوقة في العاصمة الأميركية، أن الاتصالات بين ممثلين عن الحكومتين السورية والإسرائيلية مستمرة الآن، بعيداً عن الأضواء، وإن لم تحقق كثيراً من التقدم. وكانت الإدارة الأميركية قد أدكت غير ما مرة على أنها مستعدّة لتقديم التسهيلات الممكنة والضرورية للحكومة الجديدة في سوريا، وقد شهد هذا العام خطوات مماثلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة، والرئيس السوري أحمد الشرع من جهة أخرى. فترامب التقى الشرع في الرياض بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسعى الشرع حينها إلى التأكيد على التزاماته تجاه الأميركيين، خصوصاً محاربة "داعش" والإرهاب.
روبيو: تواصلنا مع عدد من الدول بشأن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
مصدر مطلع: تفكيك المنشأة العسكرية التي عثر عليها الجيش اللبناني يحتاج لأيام
الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى فتح جميع معابر غزة وإدخال المساعدات بكثافة
مصر تؤكد دعم سيادة لبنان وتشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل فوراً
شدّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من كامل الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فيما قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن لبنان "يعول على الدور السياسي الأساسي" لمصر في المنطقة.
وأعرب مدبولي، الذي أجرى مباحثات مع الرئيس اللبناني، ورئيس الوزراء نواف سلام، في بيروت الجمعة، عن دعم مصر الكامل لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مشيداً بالخطوات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار وصون السلم الأهلي واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وتمكينه من بسط سيطرته على جميع الأراضي اللبنانية.
مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع الإسرائيلي اللبناني: "تقدم نحو الخطوات الأولية للمشاريع التجريبية الاقتصادية"
غوتيريش: من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة ولا يجب التحجج بأي ذريعة لعدم فعل ذلك
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو: سندعم الجيش اللبناني مع الولايات المتحدة والسعودية لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو: "اجتماع ’الميكانيزم’ ناقش سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود"