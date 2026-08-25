أول تعليق لسوكوت بعد حادثة مادما: هذا ما طلبه مني سموتريتش

رفض عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية المتدينة" النيابية الادعاء بأنه تجاوز القانون في هدم نصب تذكاري لفلسطينيين قتلوا اثناء تنفيذهم عمليات ضد اسرائيل في قرية مادما الفلسطينية.

وقال سوكوت ردا على ردود الفعل الغاضبة داخل الحلبة السياسية في إسرائيل على تصرفه إنه ناشد الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا لهدم النصب، وعندما لم يتلقَّ ردًا، قرر التصرف بنفسه: "أرسلتُ برقية وصورتُ مقطع فيديو عند مدخل القرية قبل أسبوعين، وأجلتُ الزيارة أسبوعًا بعد أسبوع، ظنًا مني أن الجيش الإسرائيلي سيهدمه خلال هذه الفترة، لكنهم لم يردوا عليّ إطلاقًا". وأضاف:" كان يكفي دقيقتان من العمل بالجرافة لتنتهي المسألة".

وأشار سوكوت إلى محادثته مع رئيس كتلته النيابية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذكر أن سموتريتش طلب منه التشاور معه مسبقًا قبل اتخاذ خطوات مماثلة في الميدان.