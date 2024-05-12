وزير الخارجية البريطاني: حظر الأسلحة على إسرائيل سيقوي حماس ويقلل فرص التوصل إلى اتفاق

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز إنه "لن يكون من الحكمة" فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وأضاف: "بحال أعلنت عن حظر اليوم، لربما سيساعدني ذلك في هذه المقابلة، لكنه عملياً سيقوي حماس ويضعف إسرائيل ويقلل من فرصة التوصل إلى صفقة رهائن".

وأضاف كاميرون أن عملية كبيرة في رفح "ستكون خطيرة للغاية"، لكنه شدد على أن "إطلاق تصريح سياسي كهذا (في إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي حول تعليق شحنة القذائف الثقيلة) ليس هو الرد الصحيح. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التأكد من أننا نتصرف وفقًا للقانون".

وكان الرئيس الأميركي بايدن قد حذر خلال حديث حصري له مع شبكة سي إن إن من قيام إسرائيل بعملية برية واسعة النطاق في رفح وقال بهذا الصدد: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل"، وجاءت أقواله تعقيبا على الشحنة التي تأخر تسليمها.

وأثار تعليق الأسلحة الأميركية بطبيعة الحال ردود فعل مختلطة داخل الحكومة الإسرائيلية. فقد عبر وزير الأمن يوآف غالانت عن استيائه من التأخير وشدد على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز المسائل الأمنية لتشمل القيم المشتركة. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فعبر على طريقته بتغريدة اعتُبرت غير مناسبة عن العلاقة بين حماس والرئيس بايدن، مما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد للمطالبة بإقالته.