التغطية متواصلة| مجتبى خامنئي يتعهد بالانتقام لاغتيال والده

توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، بالثأر لوالده، المرشد السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط المنصرم، ووعد مجتبى خامنئي، في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، بـ"الانتقام لدم" والده وبقية الإيرانيين الذين سقطوا في حربي 2025 و2026، وقال إنهم سيستمرون في "السير على الطريق" الذي رسمه المرشد السابق.

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