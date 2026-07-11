التغطية متواصلة| مجتبى خامنئي يتعهد بالانتقام لاغتيال والده
وعد مجتبى خامنئي، في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، بـ"الانتقام لدم" والده وبقية الإيرانيين الذين سقطوا في حربي 2025 و2026، وقال إنهم سيستمرون في "السير على الطريق" الذي رسمه المرشد السابق.
توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، بالثأر لوالده، المرشد السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط المنصرم، ووعد مجتبى خامنئي، في بيان أوردته وسائل إعلام إيرانية، بـ"الانتقام لدم" والده وبقية الإيرانيين الذين سقطوا في حربي 2025 و2026، وقال إنهم سيستمرون في "السير على الطريق" الذي رسمه المرشد السابق.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
أكسيوس: إيران وعُمان تناقشان بيانا محتملا بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم التوصل لحلول سلمية وشاملة واحتواء التوتر بين أميركا وإيران
إيران تستبعد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تغير واشنطن مسارها
عضو الكونغرس الديمقراطي: "مستوطنون يحملون أسلحة أمريكية احتجزوني في الضفة الغربية"
إيران: عراقجي يصل إلى سلطنة عمان
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى مسقط، السبت، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين العُمانيين.وكانت "إرنا" ذكرت أن عراقجي سيجري في عمان محادثات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن الوضع بمضيق هرمز سيكون في مقدمة الموضوعات التي سيبحثها خلال هذه الزيارة.
بلومبيرغ: الصين طلبت من شركات النفط إبقاء الإنتاج مرتفعا بسبب مخاوف نقص الوقود
مسؤول إيراني محلي: الانفجارات شرقي طهران ناتجة عن إتلاف ذخائر
قال محافظ مدينة باكدشت، شرق محافظة طهران، السبت، إن الانفجارت التي سُمعت في المنطقة سببها "عملية إتلاف ذخائر متبقية من الحرب"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي حادث أو تهديد".
وسط تهديدات ترامب: "مهلة هرمز" الجديدة تختبر وقف النار بين واشنطن وطهران
تترقب الولايات المتحدة رد إيران على مطالبها بوقف استهداف السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن رفض طهران إصدار "تعهد علني" بهذا الشأن قد يترتب عليه "عواقب وخيمة"، فيما وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إلى سلطنة عُمان، التي أبلغت وكالة الشحن البحري التابعة للأمم المتحدة، بأنها لا تدعم فرض رسوم للعبور في المضيق، بما يتعارض مع ما تطالب به طهران.