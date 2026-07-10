هدد مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل إذا استمرت الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية، متهمًا إياها بتوجيه الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة. وقال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "الهجمات على البنية التحتية ستُقابل بردٍّ مماثل، ولن تكون إسرائيل في مأمن من ردّ المقاتلين".

كما هاجم ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "الشخصية الأكثر احتقارًا في العالم"، ومتهمًا إياه بإهانة الإيرانيين، وذلك في ختام مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأشاد ذو القدر بالمسيرات الحاشدة التي جرت في أنحاء إيران والعراق، واصفًا إياها بأنها "ملحمة تاريخية".

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