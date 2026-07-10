التغطية متواصلة| مسؤول إيراني يهدد باستهداف إسرائيل إذا استمرت الضربات الأمريكية على البنية التحتية
قال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "الهجمات على البنية التحتية ستُقابل بردٍّ مماثل، ولن تكون إسرائيل في مأمن من ردّ المقاتلين".
هدد مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل إذا استمرت الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية، متهمًا إياها بتوجيه الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة. وقال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "الهجمات على البنية التحتية ستُقابل بردٍّ مماثل، ولن تكون إسرائيل في مأمن من ردّ المقاتلين".
كما هاجم ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "الشخصية الأكثر احتقارًا في العالم"، ومتهمًا إياه بإهانة الإيرانيين، وذلك في ختام مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأشاد ذو القدر بالمسيرات الحاشدة التي جرت في أنحاء إيران والعراق، واصفًا إياها بأنها "ملحمة تاريخية".
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الأمم المتحدة تدعو الدول إلى رفض أي محاولة إيرانية للسيطرة على مضيق هرمز
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مفاوضون قطريون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوترات
يتواجد مفاوضون قطريون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوترات وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقاً؛ وتُجرى المحادثات بالتنسيق مع الولايات المتحدة - مصدر مطلع على الوضع لوكالة رويترز.وتهدف المحادثات إلى معالجة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والقضايا التي أدت إلى التصعيد الأخير بين البلدين، بما في ذلك النزاعات حول الملاحة في مضيق هرمز - مصدر لوكالة رويترز.
تقرير: تباطؤ الحركة في مضيق هرمز اليوم الجمعة
أفادت وكالة "رويترز" بأن مؤشرات تتبع حركة الناقلات أظهرت أن العبور اليومي عبر مضيق هرمز تباطأ على ما يبدو، الجمعة، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الهجمات هذا الأسبوع، وتجدد الخلاف بينهما بشأن الممر المائي الحيوي
وكان مضيق هرمز ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. لكن بعد الحرب، أبقت طهران المضيق في حكم المغلق، ما أدى إلى حالة جمود في المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة.
تقرير: إدارة ترمب لا تريد إشراك إسرائيل في الضربات ضد إيران
قال مصدران إسرائيليان لشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا ترغب في إشراك إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران، خشية فقدان السيطرة على مسار التصعيد، بعد التوتر الأخير الذي هدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.وذكر أحد المصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يرغب بشدة في الانضمام إلى الضربات الأميركية، لكن الولايات المتحدة لا تريد إشراك إسرائيل في الوقت الحالي".
عراقجي يبحث ملف مضيق هرمز مع نظيريه العماني والتركي
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه العُماني بدر البوسعيدي والتركي هاكان فيدان، ناقش خلالهما آخر التطورات في المنطقة، وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وقالت الوزارة في بيان، إنه "ينبغي لجميع الأطراف اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد".
تقرير: مسيّرة إسرائيلية تستهدف موقعا في بلدة كفررمان جنوبي لبنان
النفط يستقر في ختام أسبوع متقلب مع استمرار المحادثات
استقرت أسعار النفط في نهاية أسبوع اتسم بتقلبات حادة، مع استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران رغم تجدد المواجهات العسكرية التي أدت إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.جرى تداول خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، بعدما فقد أكثر من 2% في جلسة الخميس، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط دون 72 دولاراً للبرميل.