سوريا: قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حواجز مؤقتة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن دورية تابعة للقوات الإسرائيلي، تضم سبع آليات عسكرية، انطلقت من تل أحمر غربي، وسلكت طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً وسط القرية، وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة، قبل أن تغادر المنطقة لاحقاً.

وفي توغل متزامن، ذكرت "سانا" أن "قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية، دخلت قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً، وأوقفت المارّة وفتّشتهم، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي اعتقالات".