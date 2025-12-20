التغطية متواصلة| تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يدمر عدة مبانٍ شرق خان يونس
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن الأسبوع الوشيك، وغيره من مسؤولي حكومته مراراً، أن "إسرائيل لن تتوانى عن مهاجمة حماس"، مؤكدين "ضرورة تسليم سلاحها".
ذكرت تقارير فلسطينية، أن "القوات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ونفذت عمليات نسف في المنطقة، وطال القصف مناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع".
وفي السياق أكدت حركة حماس على أن "الضربات الإسرائيلية المستمرة تشكل انتهاكاً للاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بمشاركة مصرية قطرية، ودعت الوسطاء إلى لجم إسرائيل"، ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن الأسبوع الوشيك، وغيره من مسؤولي حكومته مراراً، أن "إسرائيل لن تتوانى عن مهاجمة حماس"، مؤكدين "ضرورة تسليم سلاحها".
إن بي سي نيوز: نتنياهو سيعرض على ترمب خيارات لانضمام أميركا أو مساعداتها بضربات على إيران
إن بي سي نيوز: نتنياهو سيؤكد خلال لقائه مع ترمب أن برنامج إيران الباليستي يتطلب إجراءا عاجلا
رئيس وزراء لبنان: الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح
وزير خارجية مصر: نرفض أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
مستشار ترمب السابق يهاجم تيار "إسرائيل أولاً": لا يجب أن تجرنا لحروب لا تنتهي
شنّ ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب وأحد أبرز رموز التيار اليميني المحافظ، هجوماً حاداً على المعلق السياسي بن شابيرو، متهماً إياه بـ"معاداة ترمب"؛ ووضع "أجندة إسرائيل أولاً" فوق المصالح الأميركية، وذلك، وسط خلاف متصاعد وانقسامات بين المحافظين بشأن دعم أميركا لإسرائيل. وقال بانون خلال المؤتمر السنوي الأول لمنظمة Turning Point USA منذ اغتيال مؤسسها اليميني تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي، إن شابيرو "لا يستطيع تحمّل الحقيقة"، معتبراً أنه "أبعد ما يكون عن حركة ماجا (Make America Great Again)"، ومؤكداً أنه كان "من أشد معارضي ترمب".
سوريا: قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حواجز مؤقتة
أفادت وكالة "سانا" السورية بأن دورية تابعة للقوات الإسرائيلي، تضم سبع آليات عسكرية، انطلقت من تل أحمر غربي، وسلكت طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً وسط القرية، وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة، قبل أن تغادر المنطقة لاحقاً.
وفي توغل متزامن، ذكرت "سانا" أن "قوة أخرى من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية، دخلت قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً، وأوقفت المارّة وفتّشتهم، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي اعتقالات".