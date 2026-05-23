التغطية متواصلة| كبير المفاوضين الإيرانيين يعد برد "ساحق" إذا استأنف ترامب الحرب
قاليباف"قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بطريقة أنه في حال عاود الرئيس الأميركي الحرب، سيكون الأمر ساحقاً أكثر ومريراً أكثر للولايات المتحدة من اليوم الأول"
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده في المحادثات مع الولايات المتحدة، اليوم السبت، على منصة"إكس" إن "قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، بطريقة أنه في حال عاود الرئيس الأميركي الحرب، سيكون الأمر ساحقاً أكثر ومريراً أكثر للولايات المتحدة من اليوم الأول"، وتوعد برد "ساحق" في حال عاودت واشنطن الحرب.
إصابة جندي لبناني في قصف إسرائيلي على ثكنة للجيش في النبطية
أعلن الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة في القصف الإسرائيلي على ثكنة للجيش في النبطية.
أمير قطر يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى خلال الاتصال "استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر، ويصون السلم والأمن الدوليين".
الجيش الإسرائيلي: خمسة مدنيين إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان قبل إعادتهم إلى إسرائيل.
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن خمسة مدنيين إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان مؤخراً لمسافة قصيرة. وقام جنود إسرائيليون متواجدون في المنطقة بإعادتهم سريعاً إلى الأراضي الإسرائيلية واحتجزوهم لحين وصول الشرطة. ثم سُلّم المحتجزون إلى سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية. وأدان الجيش الإسرائيلي الحادث بشدة، مؤكداً خطورته، وموضحاً أنه يُعد جريمة جنائية تُعرّض حياة المدنيين والجنود الإسرائيليين للخطر.