التغطية متواصلة| ترامب يطالب بإلغاء رسوم عبور السفن لمضيق هرمز، وسط "تقدم" في المفاوضات
نصت المسودة على التزام الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.
كشفت مصادر مطلعة على مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين الإيراني،مشيرة إلى أن "المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات"، كما نصت المسودة على التزام الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.
وفي السياق قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بفرض إيران لرسوم لعبور في مضيق هرمز". واعتبر أن فرض إيران لرسوم كهذه، سيشكل "سابقة خطيرة".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
هولندا تحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
قاليباف يعين إسماعيل بقائي متحدثاً باسم وفد التفاوض الإيراني
أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفاوضي إيران مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف تعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، متحدثاً باسم وفد التفاوض الإيراني، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: نتفق مع أميركا على ضرورة إعادة فتح هرمز
الجيش الإسرائيلي يقضي على ثلاثة مسلحين قرب الخط الأصفر في غزة
أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، بأن قواته قضت على ثلاثة مسلحين قرب الخط الأصفر في غزة، وذلك خلال عمليات منفصلة وقعت منذ أمس في شمال وجنوب القطاع. في العملية الأولى، رصد جنودٌ يعملون في شمال غزة مشتبهاً به تجاوز خط وقف إطلاق النار وكان يقترب من القوات بطريقة تُعتبر تهديداً مباشراً. وخلال الليل، رصد اللواء المدرع 188 مشتبهاً به آخر في جنوب غزة، اعتُبر أيضاً تهديداً، حيث كان يتقدم نحو الجنود. وفي كلتا العمليتين، فتحت القوات النار لتحييد التهديد. كما وقعت عملية ثالثة خلال الليل: رصد جنود من اللواء 454 مشتبهاً به يُظهر سلوكاً مريباً قرب الخط الأصفر في شمال غزة، قبل أن يطلبوا غارة جوية.
أمين عام الناتو: الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر علينا جميعاً
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر علينا جميعاً. وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية التحالف في السويد أنه من المهم أن تتضافر جهود الدول حول خطط لضمان فتح المضيق أمام حركة الملاحة.