كشفت مصادر مطلعة على مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين الإيراني،مشيرة إلى أن "المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات"، كما نصت المسودة على التزام الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.

وفي السياق قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بفرض إيران لرسوم لعبور في مضيق هرمز". واعتبر أن فرض إيران لرسوم كهذه، سيشكل "سابقة خطيرة".

