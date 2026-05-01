أميركا تحذر شركات الشحن من دفع رسوم لعبور مضيق هرمز حتى لو كانت تبرعات

حذرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ⁠من أن ‌أي شركة شحن تدفع ​رسوماً لإيران ⁠مقابل عبور مضيق هرمز، بما ⁠في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات مثل جمعية الهلال ​الأحمر الإيراني، معرضة لعقوبات قاسية.واقترحت طهران فرض رسوم ⁠على السفن العابرة ​للمضيق، ​ضمن مقترحات، لإنهاء الحرب مع ‌إسرائيل والولايات المتحدة.وذكر بيان ​صادر عن ⁠مكتب مراقبة الأصول ​الأجنبية التابع ⁠لوزارة الخزانة ‌الأميركية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية ‌للملاحة عبر المضيق، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان ​المرور الآمن.