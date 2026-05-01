التغطية متواصلة | إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله
قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن هجوماً من لبنان بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات، اليوم الجمعة، تسبب في إصابة شخصين بجروح، في شمال إسرائيل.
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته دمرت 900 مشروع بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال عمليات في بنت جبيل، أسفرت عن القضاء على أكثر من 200 عنصر من عناصر جزب الله، وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري. وشاركت في العمليات وحدات من المظليين ووحدات الجفعاتي وقوات الكوماندوز وفرق الإطفاء، ما أسفر أيضًا عن اكتشاف مئات الأسلحة والمعدات. كما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية ملعب المدينة، الذي تم تحديده على أنه مفخخ.
ترامب: تم محو جيش إيران بالكامل
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت، الجمعة، عقوبات جديدة متعلقة بإيران على عدد من الأفراد والكيانات وسفينة واحدة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات في الصين.
ترامب: القادة الإيرانيون منقسمون وهم ليسوا على وفاق فيما بينهم
ترامب: "إيران تريد إبرام صفقة - لكنني لست راضياً عن عرضهم"
ترامب: نحن نتفاوض عن طريق الهاتف
أ ف ب عن مسؤول أميركي: عدد السفن الحربية المتبقية بالشرق الأوسط يبلغ 20
البيت الأبيض بشأن المقترح الإيراني الجديد: المفاوضات مستمرة ولن نكشف تفاصيلها
أميركا تحذر شركات الشحن من دفع رسوم لعبور مضيق هرمز حتى لو كانت تبرعات
حذرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، من أن أي شركة شحن تدفع رسوماً لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات مثل جمعية الهلال الأحمر الإيراني، معرضة لعقوبات قاسية.واقترحت طهران فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، ضمن مقترحات، لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن.
وزير الخزانة الأميركي: سنلاحق كل من يُمكن إيران من الالتفاف على العقوبات
مسؤول رفيع في مجلس السلام لقناة i24NEWS: "التقرير المتعلق بإغلاق المقر الرئيسي في كريات جات هو خبر كاذب".
إصابة رجل الدين الشيعي فرحان منصور بصورة حرجة في هجوم غامض قرب السيدة زينب في دمشق
متحدثة باسم البيت الأبيض لـ"الشرق": ترمب أكد بوضوح رفض امتلاك إيران سلاحاً نووياً
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في تصريحات لـ"الشرق"، بشأن عرض إيران التفاوضي الجديد مع الولايات المتحدة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد بوضوح أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحاً نووياً.وأضافت: "المفاوضات مستمرة لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة على المديين القريب والبعيد". واستدركت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نحن لا نفصّل المحادثات الدبلوماسية الخاصة".
تقرير: تضرر ما لا يقل عن 16 قاعدة أمريكية في الحرب مع إيران
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2618 شخصاً
قالت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي، منذ 2 مارس الماضي، ارتفعت إلى 2618 ضحية، بالإضافة إلى 8 آلاف و94 جريحاً.
تقرير: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدة حبوش جنوبي لبنان