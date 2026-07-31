التغطية متواصلة | تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران
الخطة ستتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على جيران إيران لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور، ما يُقيد التجارة مع الجمهورية الإيرانية بحسب الصحيفة.
كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران وذلك بعد استنفاد واشنطن جميع الخيارات المتاحة في الاستراتيجية العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز"، بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.
لكن الخطة ستتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على جيران إيران لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور، ما يُقيد التجارة مع الجمهورية الإيرانية بحسب الصحيفة. في حين، ذكرت الصحيفة أن باكستان والعراق، اللذين لا يعتبران حليفين وثيقين لواشنطن في المنطقة، قد يصبحان "حلقات ضعيفة".
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الحرس الثوري: استهداف ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بمؤازرة جوية أميركية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بـ«مؤازرة جوية» من الجيش الأميركي. وذكر في بيان، أنه تم استهداف "ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، في حين غيّرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة" وعادت أدراجها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
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ترامب: الحرب مع إيران تمضي بشكل جيد ونواصل توجيه ضربات قوية لها
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصراع مع إيران "يسير بشكل جيد"، مؤكداً أن القوات الأميركية "تواصل توجيه ضربات قوية" إلى إيران، متوقعاً أن تجد طهران نفسها "في نهاية المطاف مضطرة إلى التراجع".وأضاف ترمب، في تصريح أدلى به، الجمعة، لجاكي هاينريش، كبيرة مراسلي البيت الأبيض في شبكة Fox News: "الأمور تسير بشكل جيد. كل ما يمكنك فعله هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وفي نهاية المطاف سيحدث شيء ما.. نحن نوجه لهم ضربات قوية، ونربكهم تماماً، ونواصل تحقيق الانتصارات. وفي النهاية لن يكون أمامهم خيار سوى العودة إلى ديارهم".
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رئيس البرلمان اللبناني: التفجيرات الإسرائيلية بالجنوب عمل مدان يجب عدم السكوت عنه
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجمعة، إن التفجيرات التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد عمل "مدان"، ويجب عدم السكوت عنه. وذكر بري في حسابه على منصة "إكس" أن تصريحاته جاءت تعليقاً على التفجيرات الإسرائيلية بمحيط قلعة الشقيف وبلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وحداثا وقبلها في مختلف قرى وبلدات ومدن جنوب لبنان. وأضاف رئيس البرلمان قائلاً: "ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه".