التغطية متواصلة | تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران

كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران وذلك بعد استنفاد واشنطن جميع الخيارات المتاحة في الاستراتيجية العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز"، بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

لكن الخطة ستتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على جيران إيران لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور، ما يُقيد التجارة مع الجمهورية الإيرانية بحسب الصحيفة. في حين، ذكرت الصحيفة أن باكستان والعراق، اللذين لا يعتبران حليفين وثيقين لواشنطن في المنطقة، قد يصبحان "حلقات ضعيفة".

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