التغطية متواصلة | بدء المفاوضات بين الوليات المتحدة وإيران في إسلام آباد شارك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بدأت عملياً منذ وصول وفد طهران إلى إسلام آباد ليل الجمعة". وأضاف "الوفد الإيراني نقل ملاحظاته إلى الطرف الباكستاني خلال لقاءات عديدة مع المسؤولين الباكستانيين".

فيما ذكرت تقارير، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ بان مفاوضات إيران في إسلام آباد بدأت، مشيرا إلى أنه إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام، فنحن مستعدون للذهاب مرة أخرى"، في إشارة إلى استئناف الحرب. وتابع: "نحن الآن في لحظة تاريخية حساسة والدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة".

