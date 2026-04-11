التغطية متواصلة | بدء المفاوضات بين الوليات المتحدة وإيران في إسلام آباد شارك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بدأت عملياً منذ وصول وفد طهران إلى إسلام آباد ليل الجمعة". وأضاف "الوفد الإيراني نقل ملاحظاته إلى الطرف الباكستاني خلال لقاءات عديدة مع المسؤولين الباكستانيين".
فيما ذكرت تقارير، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ بان مفاوضات إيران في إسلام آباد بدأت، مشيرا إلى أنه إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام، فنحن مستعدون للذهاب مرة أخرى"، في إشارة إلى استئناف الحرب. وتابع: "نحن الآن في لحظة تاريخية حساسة والدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة".
ولي العهد السعودي يبحث آخر التطورات في المنطقة مع الرئيس الفرنسي
تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، السبت، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض آخر التطورات في المنطقة على ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران"
وتابعت بالقول إن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بحثا خلال الاتصال "تأثير التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي"، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وباكستان وإيران تعقد اجتماعاً ثلاثياً مباشراً في إسلام آباد
قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، السبت، إن الولايات المتحدة وباكستان وإيران تعقد اجتماعاً ثلاثياً مباشراً في إسلام آباد.وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، أن فرقاً أميركية كاملة من الخبراء في المجالات ذات الصلة حاضرة في العاصمة الباكستانية، فيما يقدم خبراء إضافيون دعمهم من واشنطن.
مسؤول باكستاني: المفاوضات بين أميركا وإيران مستمرة وتوقفت لاستراحة الوفود
ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ جلب معدات لإزالة الألغام من مضيق هرمز
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ جلب معدات لإزالة الألغام التي تم زرعها في مضيق هرمز.ورداً على سؤال بشأن تقديرات الاستخبارات الأميركية بأن إيران لا تعرف أماكن الألغام التي زرعتها، قال ترمب في تصريحات لـ"نيوز نيشن"، إنه لا علم لديه بهذا، ولكنه قال: "نحن نعرف أين تم وضعها".
وتابع: "لدينا أكثر المعدات تطوراً في العالم، ونحن نجلبها إلى المضيق".
واشنطن: إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بالنظام واحتجازهم تمهيداً لترحيلهم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء صفة الإقامة الدائمة لـ3 إيرانيين على صلة بالنظام الحاكم في طهران، مشيرة إلى توقيفهم من قبل السلطات الفيدرالية ووضعهم رهن الاحتجاز تمهيداً لترحيلهم.وقالت الوزارة إن الموقوفين هم سيد عيسى هاشمي، ومريم طهماسبي، ونجلهما، وهم حالياً لدى سلطات الهجرة والجمارك الأميركية.
وأوضحت أن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي كانت متحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 خلال أزمة احتجاز الرهائن، والتي استمرت 444 يوماً، وأضافت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت إصدار تأشيرات برنامج القرعة، مشيرة إلى أن هؤلاء دخلوا الولايات المتحدة عام 2014، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
⭕ استمرار إطلاق النار من لبنان: حالة من الذعر في كرميئيل؛ وردت أنباء عن اصطدام طائرة مسيرة بمبنى في شلومي
التلفزيون الإيراني: فريق من الخبراء ينضم إلى المحادثات في إسلام اباد
سماع صفارات الإنذار في رموت نفتالي في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
إعلام إيراني: المحادثات الإيرانية الأميركية في باكستان تنتقل إلى "المرحلة الفنية"
قال مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية في إسلام آباد، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلة المباحثات الفنية، مع توجه عدد من أعضاء اللجان التخصصية في الوفد الإيراني إلى مقر الاجتماعات.
مسؤول عسكري إيراني ينفي عبور سفن حربية أميركية لمضيق هرمز
نفى مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى صحة التقارير التي تحدثت عن عبور سفن حربية أميركية لمضيق هرمز.وكان مراسل "أكسيوس"، نقل عن مسؤول أميركي قوله إن عدة سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت من مضيق هرمز السبت.
⭕ اشتباه في اختراق طائرات بدون طيار: إنذارات في الجليل الغربي
تقرير من إيران: اقتراب سفينة حربية أمريكية من مضيق هرمز، ثم عادت أدراجها بسبب رسالة تهديد من طهران.
ترامب: قوات إيران البحرية والجوية دُمرت وأنظمة الدفاع الجوي لديها غير موجودة
الجيش الإسرائيلي: عمليات الإنزال غير المعلنة في كريات شمونة أمس "لم يتم رصد عمليات الإطلاق، ويجري التحقيق في ملابساتها"
ترامب: بدأنا عملية تطهير مضيق هرمز
"أكسيوس": عدة سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت من مضيق هرمز السبت
أفاد مراسل "أكسيوس" على إكس نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن عدة سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت من مضيق هرمز السبت. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لم يبتم تنسيقها مع إيران، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمر فيها سفن حربية أميركية المضيق منذ بداية الحرب.
حالة تأهب قصوى في صفد والمناطق المحيطة بها
مسؤول إيراني: نجاح المفاوضات مشروط بعدم تبني رؤية "إسرائيل أولاً"
قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، السبت، إنه لن يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة إذا تم التفاوض مع ممثلي رؤية "إسرائيل أولاً" خلال المحادثات في باكستان. وأضاف عارف على "إكس": "إذا تفاوضنا في إسلام آباد مع ممثلي (أميركا أولاً)، فمن المرجح التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين والعالم أجمع".
