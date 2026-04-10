التغطية متواصلة| صاروخ لحزب الله يصيب مدرسة في شمال إسرائيل؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات
حثّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية، في رسالة بثتها قناة المنار، على "عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل قبيل المحادثات المقررة الأسبوع الوشيك في واشنطن".وأكد أن "الحزب لن تقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، وندد بـ"الجريمة الدموية للغارات الإسرائيلية"، التي أسفرت، بحسب بيروت، عن مقتل أكثر من 300 شخص، الأربعاء المنصرم.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
أفاد البيت الأبيض، الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل بشكل حثيث على احتواء الاضطرابات قصيرة الأمد الناتجة عن عملية "الغضب الملحمي" في إشارة للعملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة مع إسرائيل منذ 28 فبراير الماضي ضد إيران.
واشنطن بوست: المفاوضون الأميركيون سيطالبون بالإفراج عن محتجزين أميركيين في إيران
إطلاق صواريخ من لبنان: صافرات الإنذار تدوي في نهاريا والمناطق المحيطة بها
تقرير: الوفدان الأميركي والإيراني سيصلان باكستان الليلة
نتنياهو يتهم إسبانيا بالعدائية لإسرائيل ويقول إنه أصدر أوامره بطرد ممثليها من مركز التنسيق الذي أنشئ ضمن خطة السلام التي طرحها ترامب بشأن غزة
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن غارات إسرائيلية على قضاء النبطية قتلت 8 من عناصر الأمن اللبناني.
إطلاق صواريخ من لبنان: تقرير عن سقوط واحد في صفد
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، إنه يتطلع إلى مفاوضات إيران ويعتقد أنها ستكون "بناءة"، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب، منح فريق التفاوض الأميركي توجيهات شديدة الوضوح بشأن المفاوضات، لإنهاء حرب إيران.
صافرات الإنذار تدوي في صفد شمال إسرائيل
قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن انخراط الصين في مسألة إيران قد يعقد العلاقات بين واشنطن وبكين.وأوضح الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جرير أن مسؤولية "إزالة هذا الخطر"، تقع على عاتق حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج.وأضاف في تصريح لشبكة CNBC أن "الأهداف الأساسية لاقتصادينا مختلفة للغاية، لكن هناك مسار يمكن من خلاله تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي".
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق اليوم صواريخ من داخل مدرسة جنوبي لبنان وأخفى منصة الإطلاق داخلها
أطلق حزب الله مؤخراً وابلاً من خمسة صواريخ على الأقل على مدينة كرميئيل ومحيطها في شمال إسرائيل. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، اعترضت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ. إلا أن أحد الصواريخ أصاب مدرسةً في دير الأسد، دون وقوع إصابات. ومنذ صباح اليوم، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، إنه يتطلع إلى مفاوضات إيران ويعتقد أنها ستكون بناءة. وأضاف فانس أن الرئيس دونالد ترمب، منحهم توجيهات شديدة الوضوح بشأن المفاوضات.