التغطية متواصلة| صاروخ لحزب الله يصيب مدرسة في شمال إسرائيل؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات

حثّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية، في رسالة بثتها قناة المنار، على "عدم تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل قبيل المحادثات المقررة الأسبوع الوشيك في واشنطن".وأكد أن "الحزب لن تقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، وندد بـ"الجريمة الدموية للغارات الإسرائيلية"، التي أسفرت، بحسب بيروت، عن مقتل أكثر من 300 شخص، الأربعاء المنصرم، من جانبه، أعلن بنيامين نتنياهو أن المحادثات مع لبنان ستبدأ "في أقرب وقت ممكن"، بهدف نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين.

