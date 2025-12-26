التغطية متواصلة| محاولة هجوم على جبل الخليل: إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة
قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إن "سلاح الهندسة التابع للجيش الإسرائيلي، يعمل بشكل مكثف على إنشاء مواقع عسكرية على ’التلة 70’ في شمال قطاع غزة، لتعزيز السيطرة على جانبي الخط الأصفر وإرساء وجود دائم للجيش، وتعزيز تمركزه".
وفي السياق الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.
تقرير: قوات من الجيش الإسرائيلي بدأت في اقتحام قباطية بجنين
محاولة هجوم على جبل الخليل جنوب الضفة الغربية: إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة
بعد إجراء الفحوصات الطبية للجنود الذين كانوا في المركبة، تبيّن أن أربعة جنود احتياطيين قد أصيبوا بجروح طفيفة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.