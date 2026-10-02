التغطية متواصلة| ترامب: "إذا كانت إيران وراء محاولة اختطاف رحلة ’فلاي دبي‘، فسنضربها بقوة"
قال مصدر إماراتي لقناة i24NEWS: "من بين متعلقات الطيار العماني على متن رحلة فلاي دبي، كانت هناك منشورات لمنظمات تدعو إلى "فلسطين حرة".
أكد كبير مستشاري رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، على أن "عملية اختطاف الطائرة كانت هجومًا إرهابيًا". وكشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قائد لواء شمال غزة التابع لحركة حماس، الذي تم القضاء عليه هذا الأسبوع، كان مسؤولاً عن احتجاز العديد من الرهائن الإسرائيليين خلال الحرب. وكان من بين الرهائن مايا شيم، وهاشم أسعد، والراحل أميت بوسكيلا، والراحل أورييل باروخ، وغيرهم. وقال مصدر إماراتي لقناة i24NEWS: "من بين متعلقات الطيار العماني على متن رحلة فلاي دبي، كانت هناك منشورات لمنظمات تدعو إلى "فلسطين حرة".
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تقرير: إيران تستعد لرد أوسع إذا استأنفت أميركا هجماتها
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لرد عسكري أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.وأضافت المصادر أن طهران تواصل، بالتوازي، جهودها الدبلوماسية، رغم أن مسؤولين إيرانيين يرون، في أحاديث خاصة، أن فرص نجاح هذه المساعي محدودة.
وقال 3 مسؤولين إيرانيين كبار وشخص مطلع على المحادثات لـ"رويترز" إن كبار القادة العسكريين يدرسون خططاً لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة إلى ما هو أبعد من الأصول والمصالح المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الخطط قد تشمل دولاً تدعم العمليات العسكرية الأميركية، وربما أهدافاً خارج منطقة الشرق الأوسط.
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول بينما كانت تشق طريقها خارج مضيق هرمز
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن ناقلة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الهوية أثناء عبورها خارجةً من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي على متنها؛ وقد أُخمد الحريق دون تسجيل أي إصابات.
الجيش الباكستاني يدين هجمات "الحوثيين" على السعودية
أعرب الجيش الباكستاني، الجمعة، عن "استنكاره الشديد لهجمات جماعة الحوثيين على السعودية"، مؤكداً تضامنه مع المملكة، فيما جدد التزام باكستان بـ"أمن وحرمة الحرمين الشريفين".ورحب قادة الجيش بـ"اتفاقية مكة" للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا، معتبرين أنها تعزز العلاقات الاستراتيجية والدفاعية الجماعية بين الدول الثلاث
وترأس المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية، اجتماعاً لهيئة الأركان في مقر القيادة العامة، حيث بحث كبار القادة العسكريين الوضع الأمني والعمليات الجارية لمكافحة الإرهاب والجاهزية العسكرية، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية.
مصدر إماراتي ينتقد استخدام إسرائيل لـ "رحلات الإنقاذ" عقب حادثة "فلاي دبي"
صرح مصدر إماراتي لصحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الجمعة بأن مصادر مقربة من دولة الإمارات انتقدت المسؤولين الإسرائيليين لوصفهم الرحلات الجوية المحتملة من الإمارات إلى إسرائيل بأنها "رحلات إنقاذ"، ولـ "استغلالهم الحادثة لأغراض سياسية" في أعقاب واقعة يوم الأربعاء التي شملت رحلة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب. وقال المصدر: "يتحدثون في إسرائيل عن ’رحلات إنقاذ‘ من الإمارات. ومصطلح ’رحلات الإنقاذ‘ يُستخدم عادةً للإشارة إلى بلد يشكل التواجد فيه خطراً، وهذا ليس هو الحال إطلاقاً".
وأضاف المصدر أن الإمارات وافقت على طلبات إسرائيلية بفرض تدابير أمنية إضافية عقب الحادثة، كما وافقت "فلاي دبي" على تسيير رحلات إلى إسرائيل وفقاً لإجراءات معدلة. وتابع المصدر قائلاً للصحيفة: "لقد وافقت الإمارات على كل ما طلبته إسرائيل. وافقت ’فلاي دبي‘ على تسيير رحلات إلى إسرائيل بموجب بروتوكولات مختلفة، مشابهة لتلك التي تعتمدها شركة ’الاتحاد للطيران‘، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك".
منصة A7 الروسية ترفض اتهامات واشنطن بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات
نفت منصة A7 الروسية المختصة بالتحويلات المالية في بيان، الجمعة، أي صلات لها بإيران بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في إطار عملية "النبذ الاقتصادي" التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقالت واشنطن إن الشركة ساعدت طهران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها تحظر أي معاملات مع A7 ووكلائها، ووصفت الشركة بأنها "منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود"، ووسعت نطاق العقوبات المفروضة من قبل لتشمل الشبكة بالكامل.
نتنياهويحذر: "أي جهة يثبت ضلوعها بحادثة فلاي دبي ستدفع ثمناً باهظاً"
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، من أن أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي ستدفع "ثمناً باهظاً جداً"، من دون تقديم أدلة تشير إلى مسؤولية أي دولة.وقال نتنياهو في تصريح "مع مرور الوقت، تزداد الصورة وضوحاً: لقد خضع المهاجم لمسار تطرف، وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب". وأضاف متحدثاً عن الطيار المساعد الذي هاجم قائد الطائرة في قمرة القيادة، "نحن نحقق في ما إذا كان قد أُرسل، ومن أرسله سيدفع ثمناً باهظاً جداً".
ملك الأردن وروبيو يبحثان خفض التصعيد في المنطقة
أفاد الديوان الملكي الأردني، الجمعة، بأن الملك عبد الله الثاني بحث هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساعي خفض التصعيد في المنطقة. وشدد الملك عبد الله على ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكداً أهمية الدور الأميركي في دعم الاستقرار الإقليمي.
باكستان تعلن أن أعضاء "اتفاق مكة" سيعقدون محادثات طارئة بشأن إشراك الحوثيين.
الرئيس التنفيذي لـ فلاي دبي: علقنا عملياتنا مؤقتا إلى تل أبيب بناء على طلب السلطات المختصة
مجموعة السبع تجدد إدانتها للهجمات الإيرانية على دول الجوار.
جددت مجموعة السبع، في بيان، استنكارها للهجمات التي شنتها إيران على دول مجاورة، مؤكدة موقفها الرافض لهذه الهجمات.
الرئيس الفرنسي: مجموعة الـ 7 اتفقت على مواصلة التنسيق لتسهيل خروج الإمدادات عبر هرمز
تقرير: مسؤولون إسرائيليون يستجوبون مساعد الطيار الذي يُزعم أنه حاول إسقاط رحلة ركاب
من المتوقع أن يستجوب مسؤولون إسرائيليون مساعد الطيار الذي يُزعم أنه حاول إسقاط رحلة ركاب تجارية كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على التحقيق. وقد نُقل مساعد الطيار يوم الخميس إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أفاد المصدر بأنه كان من المتوقع أن يخضع للاستجواب من قبل مسؤولين إسرائيليين. وامتنع المصدر عن تحديد أي وكالة أو جهة إسرائيلية ستشارك في عملية الاستجواب.
ورداً على سؤال عما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار، صرح مسؤول حكومي إسرائيلي لوكالة رويترز بأن محققين إسرائيليين سيشاركون في التحقيق الذي تقوده الإمارات -جنباً إلى جنب مع السلطات الإماراتية- بهدف كشف ملابسات الحادث وفحص دوافع المشتبه به وخلفيته.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على الفور على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار.
الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: بخصوص الرحلة FZ 1073 هناك تحقيق رسمي كامل من السلطات المختصة
مسؤول إسرائيلي: إيران تدرس خيارات للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل تعثر المحادثات النووية.
سفير إسرائيل لدى الإمارات: حادثة "فلاي دبي" لم تضعف العلاقات الإسرائيلية الإماراتية
مصدر مقرب من الإمارات ينتقد إسرائيل: "لماذا تُسمى هذه الرحلات بـ'رحلات الإنقاذ'؟ إنها مخصصة فقط لدولة خطيرة".
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تزايد الجوع في اليمن ووصول عدد الأشخاص العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي.
باكستان: لجنة الدفاع السياسي لـ"اتفاقية مكة" تجتمع في الرياض لبحث هجمات الحوثيين
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، إن الرياض ستستضيف اجتماعاً طارئاً للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، مشيراً إلى أنه سيركز على "هجمات الحوثيين على المملكة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز". وأوضح إسحاق دار خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد، أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.