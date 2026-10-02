تقرير: إيران تستعد لرد أوسع إذا استأنفت أميركا هجماتها

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لرد عسكري أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.وأضافت المصادر أن طهران تواصل، بالتوازي، جهودها الدبلوماسية، رغم أن مسؤولين إيرانيين يرون، في أحاديث خاصة، أن فرص نجاح هذه المساعي محدودة.

وقال 3 مسؤولين إيرانيين كبار وشخص مطلع على المحادثات لـ"رويترز" إن كبار القادة العسكريين يدرسون خططاً لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة إلى ما هو أبعد من الأصول والمصالح المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الخطط قد تشمل دولاً تدعم العمليات العسكرية الأميركية، وربما أهدافاً خارج منطقة الشرق الأوسط.