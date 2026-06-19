مالتغطية متواصلة|مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق الناراعتباراً من اليوم
أكد المصدر نفسه على أن "واشنطن أوضحت للإيرانيين أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وافقت على عدم المضي في التصعيد"
ذكر مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لا تعتزم تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة المحادثات النووية مع طهران إلى مسارها".
وأكد المصدر نفسه على أن "واشنطن أوضحت للإيرانيين أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وافقت على عدم المضي في التصعيد"، مضيفاً أن "هذه الرسالة نُقلت إلى طهران، وأن الأمر بات متوقفاً على حزب الله لوقف هجماته". بحسب ما أفادت به شبكة"سي إن إن"، اليوم الجمعة.
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مسؤول رفيع في البيت الأبيض: نتنياهو وافق بنسبة 100% على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان
قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق "بنسبة 100%" على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان، اعتباراً من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.
مسؤول إسرائيلي: نحن في حالة وقف النار إذا لم يهاجمنا حزب الله
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، الجمعة، إن "إسرائيل في حالة وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه "إذا لم يهاجمنا حزب الله فلن نكون في حالة حرب". وأضاف"القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان".
حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار مع دخوله حيز التنفيذ
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في حزب الله قولهما، الجمعة، إن "الحزب طبق وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (الرابعة بالتوقيت المحلي)". وأضاف المصدران أنه "بمجرد أن تلقينا نبأ وقف إطلاق النار التزمنا به من جانبنا".
مسؤول إسرائيلي كبير: سنبقي قواتنا في جنوب لبنان
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في جنوب لبنان "لديها حرية التحرك ضد التهديدات".وأضاف"القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة العازلة، ما دام الإسرائيليون تحت تهديد حزب الله"، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.
ورداً على سؤال عن إمكانية شن هجمات في بيروت، قال المتحدث: "نحن نحترم الاتفاقات ونتصرف وفقاً لتعليمات القيادة الإسرائيلية".
عراقجي يتهم إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة بعد تصريحات بن جفير بشأن لبنان
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالسعي إلى "حرب دائمة"، رداً على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، الذي دعا إلى "إحراق لبنان بالكامل"، عقب سقوط أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، الجمعة، إن "هذا ليس كلام شخص مجنون عشوائي ذي نزعة إبادة جماعية، بل منشور علني لوزير الأمن الداخلي في النظام الإسرائيلي". وأضاف أن "الطائفة المهووسة بالموت والإبادة، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، تشكل تهديداً للبشرية جمعاء"، معتبراً أن "مصلحتها الوحيدة هي الحرب الدائمة".
إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار
أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لقناة i24NEWS أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت إسرائيل). يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ففي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق على مواقع حزب الله في لبنان ردًا على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد تم استهداف أكثر من 80 هدفًا في جنوب لبنان ووادي البقاع، بينما أفادت التقارير بمقتل العشرات من عناصر حزب الله. وقد اندلع التصعيد بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال عمليات في جنوب لبنان. وردًا على ذلك، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجعل حزب الله يدفع "ثمنًا باهظًا". وقد كثّفت الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، اتصالاتها الدبلوماسية في الساعات الأخيرة لمنع المزيد من تدهور الوضع الأمني.
قد يُسهّل تطبيق وقف إطلاق النار هذا استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، إذ اشترطت إيران مؤخراً استمرار بعض المناقشات بوقف الأعمال العدائية في لبنان.
ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم احترام هذه الهدنة الجديدة على أرض الواقع، بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله.
الجيش الإسرائيلي: نفذنا أكثر من 150 غارة جوية في لبنان منذ منتصف الليل
الجيش الإسرائيلي: فرضت علينا قيود للحركة في بيروت والعمل العسكري هناك
مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "دخلنا في اتفاق لوقف إطلاق النار؛ الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز حتى انسحاب القوات من لبنان
القناة الإسرائيلية(13) عن مسؤول إسرائيلي: نحن في حالة وقف للنار ما لم يهاجمنا حزب الله
ترامب: الحرب أضعفت إيران ومع ذلك يقول الديمقراطيون العكس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن "الحرب أضعفت إيران"، مضيفاً: "لم يعد لديها، بعد الآن، سلاح جو، أو بحرية، أو منظومات دفاع جوي، أو رادارات، أو عملياً أي شيء آخر". وتابع ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ومع ذلك، يقول الديمقراطيون إن إيران أصبحت اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر".
ترامب: إيران لن تحصل على أي أموال.. وسنمضي حتى نهاية مهلة الـ60 يوماً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تدخل في المفاوضات مع إيران بدافع "اليأس"، معتبراً أن طهران هي الطرف الذي اضطر إلى فعل ذلك لأن "أمرهم انتهى". وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال": "سنمضي حتى نهاية مهلة الستين يوماً، لن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".
مسؤول أميركي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير قوله، إن "إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بداية من الساعة الرابعة مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي".
تقرير: إدارة ترامب نقلت رسائل إلى إيران مفادها أن إسرائيل لن تصعّد أعمالها في لبنان
إيران: هجمات إسرائيل لها عواقب على الأمن الإقليمي والاستقرار
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.وأضاف "الهجمات الإسرائيلية على لبنان سيكون لها عواقب على الأمن الإقليمي".
إيران تدين الضربات الإسرائيلية في لبنان وتلقي باللوم على واشنطن
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الضربات الإسرائيلية في لبنان، واصفاً إياها بـ"العمليات العدوانية والإرهابية". ووفقاً لطهران، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عشرات اللبنانيين، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والبنية التحتية. وحذرت إيران من أن استمرار ما وصفته بـ"السياسة العدائية" الإسرائيلية قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين. كما ترى طهران أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الوضع الراهن. وأكد المتحدث الإيراني مجدداً أن مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/حزيران تنص صراحةً على وقف إطلاق النار في لبنان كجزء من تسوية أوسع للنزاعات الإقليمية. وفي الختام، صرحت إيران بأنها ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن مصالحها وأمنها وحقوقها، وكذلك مصالح وحقوق حلفائها.