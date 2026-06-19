إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لقناة i24NEWS أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت إسرائيل). يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ففي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق على مواقع حزب الله في لبنان ردًا على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد تم استهداف أكثر من 80 هدفًا في جنوب لبنان ووادي البقاع، بينما أفادت التقارير بمقتل العشرات من عناصر حزب الله. وقد اندلع التصعيد بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال عمليات في جنوب لبنان. وردًا على ذلك، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجعل حزب الله يدفع "ثمنًا باهظًا". وقد كثّفت الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، اتصالاتها الدبلوماسية في الساعات الأخيرة لمنع المزيد من تدهور الوضع الأمني.

قد يُسهّل تطبيق وقف إطلاق النار هذا استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، إذ اشترطت إيران مؤخراً استمرار بعض المناقشات بوقف الأعمال العدائية في لبنان.

ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم احترام هذه الهدنة الجديدة على أرض الواقع، بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله.