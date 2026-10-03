التغطية متواصلة: بعد الحشد العسكري الأميركي، إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب

الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائدين في منظومة الصواريخ التابعة لحركة الجهاد

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، "شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن القضاء على أحمد محمود الرملاوي، وهو قائد في منظومة الصواريخ التابعة لكتيبة الشجاعية في الجناح العسكري لحركة الجهاد ". وتابع"في غارة أخرى في منطقة مدينة غزة، تم القضاء على منير إبراهيم المصري، وهو قائد خلية للصواريخ المضادة للدبابات في الجناح العسكري للتنظيم".

وأكد البيان على أن"هذه العناصر عملت مؤخراً - وطوال فترة الحرب - على إعادة بناء قدرات التنظيم، في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تم القضاء عليهم بواسطة غارات جوية".وأضاف"سُبقت هذه الغارات بإجراءات تهدف إلى الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات المراقبة الجوية".

تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة وفقاً للاتفاق، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد فوري.