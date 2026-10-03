التغطية متواصلة: بعد الحشد العسكري الأميركي، إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب
مسؤول إيراني"البلاد تتكيف معه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بعد مرور 7 أشهر على اندلاع الحرب، مع اقتراب معدل التضخم من 90% وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأميركي.
تستعد إيران لاحتمال تعرضها لحملة قصف أميركية جديدة قد تكون أكبر من سابقتها، بحسب ما أفاد به مسؤول في طهران لـ"بلومبرغ"، اليوم السبت، وأضاف "الوضع الاقتصادي في إيران مؤلم للغاية"، وتابع "البلاد تتكيف معه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بعد مرور 7 أشهر على اندلاع الحرب، مع اقتراب معدل التضخم من 90% وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأميركي.
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الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائدين في منظومة الصواريخ التابعة لحركة الجهاد
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، "شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارة في منطقة مدينة غزة أسفرت عن القضاء على أحمد محمود الرملاوي، وهو قائد في منظومة الصواريخ التابعة لكتيبة الشجاعية في الجناح العسكري لحركة الجهاد ". وتابع"في غارة أخرى في منطقة مدينة غزة، تم القضاء على منير إبراهيم المصري، وهو قائد خلية للصواريخ المضادة للدبابات في الجناح العسكري للتنظيم".
وأكد البيان على أن"هذه العناصر عملت مؤخراً - وطوال فترة الحرب - على إعادة بناء قدرات التنظيم، في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تم القضاء عليهم بواسطة غارات جوية".وأضاف"سُبقت هذه الغارات بإجراءات تهدف إلى الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات المراقبة الجوية".
تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة وفقاً للاتفاق، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد فوري.
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القوات المسلحة اليمنية: نشن هجوماً على أهداف عسكرية حيوية في صنعاء
قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، السبت، إن "قواتنا المسلحة تنفذ عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء".
تثرير: إسرائيل تشن سلسلة غارات واسعة على جنوب لبنان
شنّ الجيش الإسرائيلي سلسة غارات واسعة على جنوب لبنان، اليوم السبت، أبرزها استهداف بلدة المنصوري في قضاء صور بتفجيرات ضخمة، بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية للإعلام. كما قصف الجيش الإسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان، في قضاء مرجعيون، بشكل متواصل.
"أكسيوس": فانس يترأس اجتماعاً سرياً في كامب ديفيد لبحث حرب إيران
أفاد موقع "أكسيوس" بأن كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقدوا اجتماعاً سرياً في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد، لمناقشة الخطوات التالية بشأن حرب إيران والصراع في اليمن.ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع.