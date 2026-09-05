قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية"، رداً على محاولة مهاجمة قواته في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان، بطائرة مسيرة.

وكانت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، أودت بحياة 3 أشخاص وأصابت آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية، ما أودى بحياة اثنين، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الرمادية بقضاء صور، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخرين.

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