التغطية متواصلة | سماع دوي انفجارات في "جزيرة خارك" الإيرانية
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه "قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية"، رداً على محاولة مهاجمة قواته في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان، بطائرة مسيرة.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه "قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية"، رداً على محاولة مهاجمة قواته في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان، بطائرة مسيرة.
وكانت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، أودت بحياة 3 أشخاص وأصابت آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية، ما أودى بحياة اثنين، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الرمادية بقضاء صور، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخرين.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
تقرير: القوات المسلحة اليمنية تشن هجوما على مواقع الحوثيين في شمير ومقبنة
وكالة: 4 صواريخ أميركية تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خرج
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم بـ4 صواريخ أميركية قرب جزيرة خرج، السبت، مشيرة إلى أن السلطات تجري تقييماً لحجم الأضرار.وتعتبر جزيرة خرج شرياناً أساسياً لصادرات النفط الإيرانية، بينما يتواصل الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.
سُمع دوي انفجارات في جزيرة خارك، المعروفة بـ"جزيرة النفط" الإيرانية.
ذكرت شبكة طهران الإخبارية الطلابية (SNN)، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر محلية، أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لهجوم. وأشارت الشبكة إلى عدم وقوع إصابات في الحادث. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد أمس بمهاجمة منشأة فوردو النووية الإيرانية.
روسيا: "على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها أن الوضع يتطور على نحو يضر بكييف".
أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس أن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، علّق على الزيارة المحتملة للمبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأوضح أن على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان الواقع على الأرض فيما يتعلق بحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن "الوضع يتطور على نحو يضر بكييف". كما أكد نائب الوزير الروسي: "السؤال المحوري هو إلى أي مدى تستعد الإدارة الأمريكية للاستثمار في إيجاد حل حقيقي".