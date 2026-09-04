التغطية متواصلة| يسرائيل كاتس: "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد وإزالة التهديدات التي تواجه سكان الجليل"، وأضاف "السيطرة على مرتفعات علي طاهر تُمثل إنجاز مرحلة أخرى في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة"

وتابع"بعد عمليات عسكرية وصلت إلى خط الدفاع المضاد للدبابات، والسيطرة على سلسلة جبال بوفورت، وتمركز الجيش الإسرائيلي على مرتفعات تُطل على بلدات الجليل الشرقي وتحميها، قرر الجيش التقدم نحو علي طاهر بناءً على معلومات استخباراتية تُشير إلى وجود أنفاق قيادة وسيطرة تابعة لحزب الله". وأكد على أنه "بعد عملية معقدة ومنهجية، تم تطهير هذه الأنفاق من المسلحين".

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