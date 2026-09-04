التغطية متواصلة| يسرائيل كاتس: "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد وإزالة التهديدات التي تواجه سكان الجليل"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد وإزالة التهديدات التي تواجه سكان الجليل"، وأضاف "السيطرة على مرتفعات علي طاهر تُمثل إنجاز مرحلة أخرى في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة"
وتابع"بعد عمليات عسكرية وصلت إلى خط الدفاع المضاد للدبابات، والسيطرة على سلسلة جبال بوفورت، وتمركز الجيش الإسرائيلي على مرتفعات تُطل على بلدات الجليل الشرقي وتحميها، قرر الجيش التقدم نحو علي طاهر بناءً على معلومات استخباراتية تُشير إلى وجود أنفاق قيادة وسيطرة تابعة لحزب الله". وأكد على أنه "بعد عملية معقدة ومنهجية، تم تطهير هذه الأنفاق من المسلحين".
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نقل خمسة معتقلين من إسرائيل إلى لبنان بمساعدة الصليب الأحمر
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أنها سهّلت نقل خمسة معتقلين كانوا محتجزين في إسرائيل إلى لبنان. ووفقًا للمنظمة، نُقل أحدهم يوم الخميس، بينما نُقل الأربعة الآخرون يوم الجمعة، وذلك في إطار دورها كوسيط محايد بين الطرفين. وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العملية نُفّذت لأسباب إنسانية، مع احترام كرامة الأفراد المعنيين. إلا أن المنظمة أكدت أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يُسمح لممثليها بالوصول إلى المعتقلين المحتجزين في إسرائيل، بمن فيهم مواطنون لبنانيون. وصرحت اللجنة: "يؤكد الصليب الأحمر مجددًا على ضرورة الحصول على معلومات عن المعتقلين المرتبطين بالنزاع، والوصول إليهم"، مضيفةً أنها تواصل حوارًا سريًا مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها سريعًا، ولتقديم إجابات للعائلات اللبنانية التي تنتظر معلومات عن ذويها.