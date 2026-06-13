ترامب يعيد نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر بيان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على منصته في "تروث سوشيال"، السبت، والذي أشار فيه إلى أن "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران "أصبح أقرب من أي وقت مضى".

وذكر شريف في بيانه،على منصة "إكس"، أن من المرجح إتمام الاتفاق "خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أميركا وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل". وأعرب شريف عن شكره للولايات المتحدة وإيران على "التزامهما المستمر خلال المفاوضات"، كما قدم امتنانه لدول المنطقة على دعمها. وأضاف: "نحن واثقون بأن هذا الاتفاق التاريخي للسلام سيشكل أساساً قوياً لتحقيق سلام دائم".