التغطية متواصلة| إيران: "مذكرة التفاهم لا تتناول القضية النووية، وقد يتم توقيعها في الأيام المقبلة ولكن ليس غداً"
شهباز شريف "باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أميركا وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع الوشيك".
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "اتفاق السلام بين واشنطن وطهران من المرجح إتمامه خلال 24 ساعة"، وتابع"باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أميركا وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع الوشيك".
وقال شهباز شريف "نحن واثقون بأن هذا الاتفاق التاريخي للسلام سيشكل أساساً قوياً لتحقيق سلام دائم".
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مسؤول أميركي: سنشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام اتفاق إيران
وصف مسؤول أميركي كبير، السبت، الاتفاق المرتقب مع إيران بأنه اتفاق قوي، وقال إن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق، حسبما نقلت "رويترز".
مكتب ماكرون: الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فرساي الأربعاء
إيران: وفد التفاوض لا يخطط لزيارة باكستان أو جنيف خلال الأيام المقبلة
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن فريق التفاوض لا يخطط لزيارة باكستان أو جنيف في الأيام القليلة المقبلة، حسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.
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مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: ترامب يلتقي قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع؛ ولن يحضر نتنياهو القمة.
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على سبعة عناصر من حزب الله في نفق جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت،عن "القضاء على سبعة عناصر من حزب الله خلال عمليات نُفذت هذا الأسبوع في جنوب لبنان". ووفقًا للجيش الإسرائيلي، "رصد جنود احتياط من اللواء 551 للمظليين مجموعتين من العناصر تخرجان من نفق يستخدمه الحزب لتخزين الأسلحة والتخطيط للهجمات. واستُهدف المشتبه بهم بغارات جوية وقصف مدفعي وطائرات مسيرة مفخخة. وأفاد الجيش أنه عثر لاحقًا على أسلحة ومعدات عسكرية بالقرب من النفق".
اتصال سعودي باكستاني بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية
أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اتصالاً هاتفياً، السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.وجاء في البيان أن الجانبين رحبا بـ"المفاوضات الأميركية الإيرانية في مرحلتها النهائية، مع تحديد موعد مراسم التوقيع الإلكتروني غداً"، وأعربا عن أملهما في أن "يسهم هذا التطور الهام في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
مسؤول أميركي: دول مجموعة السبع قد تشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز
الخارجية الباكستانية: التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم غدا
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مصادر: عراقجي يصل غداً باكستان للإشراف على المحادثات الفنية بالمتعلقة بالاتفاق
تقرير: وفد إيراني يضم وزير الخارجية يصل باكستان غدا الأحد، للاشراف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق
ترامب يعيد نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر بيان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على منصته في "تروث سوشيال"، السبت، والذي أشار فيه إلى أن "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران "أصبح أقرب من أي وقت مضى".
وذكر شريف في بيانه،على منصة "إكس"، أن من المرجح إتمام الاتفاق "خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أميركا وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل". وأعرب شريف عن شكره للولايات المتحدة وإيران على "التزامهما المستمر خلال المفاوضات"، كما قدم امتنانه لدول المنطقة على دعمها. وأضاف: "نحن واثقون بأن هذا الاتفاق التاريخي للسلام سيشكل أساساً قوياً لتحقيق سلام دائم".
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سفير إيران لدى المكسيك: "المشاركة في المونديال إشارة حسن نية، وقد نصبح أصدقاء لأميركا"
قال السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل باسنديده، إن إيران والولايات المتحدة "يمكن أن تصبحا صديقين جيدين جداً"، معتبراً أن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم على الأراضي الأميركية تمثل "إشارة حسن نية"، وسط محادثات إنهاء النزاع بين البلدين.
وأوضح باسنديده، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، خلال فعالية جماهيرية لكأس العالم في مكسيكو سيتي، أن وجود المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة "في وقت حرب يبعث برسالة مفادها أننا نؤيد السلام".وأضاف موجهاً رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "إذا غضّت الولايات المتحدة الطرف عن مصالح إسرائيل، يمكن لإيران والولايات المتحدة أن تصبحا صديقين جيدين جداً".
وأشار السفير الإيراني إلى أن رفض منح تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الإيراني "قد يؤثر سلباً على أداء المنتخب".
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