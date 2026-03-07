قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "إيران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن". وتوعد بأن "إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد اعتذر في وقت سابق من، اليوم السبت، للدول المجاورة، مشدداً على أنه "لا عداوة مع دول المنطقة"، ومؤكداً أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.وقال "أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده "ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا