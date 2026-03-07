التغطية متواصلة| إيران تطلق الدفعة الثامنة من الصواريخ على إسرائيل منذ منتصف الليلة المنصرمة
ترامب "إيران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "إيران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن". وتوعد بأن "إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد اعتذر في وقت سابق من، اليوم السبت، للدول المجاورة، مشدداً على أنه "لا عداوة مع دول المنطقة"، ومؤكداً أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.وقال "أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده "ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا".
ترיمب: دمرنا 42 سفينة حربية إيرانية في 3 أيام
قال الرئيس الأميركي دونالد ترיمب، اليوم السبت، إن الضربات الأميركية، دمرت 42 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية خلال 3 أيام، وقضت على شبكة الاتصالات في البلاد، معتبراً أن القوات الأميركية "تقوم بعمل جيد في إيران".وعلى حد وصف ترיمب خلال كلمة في فلوريدا، فإن إيران "كانت قريبة جداً من الحصول على سلاح نووي لو لم ننفذ الضربات ضدها"
ترامب: نعمل على تقليص عدد القتلى الأميركيين في الحرب
الكويت تخفض إنتاجها النفطي كإجراء احترازي وسط التوترات الإقليمية
أعلنت شركة البترول الكويتية، اليوم السبت، عن خفض استباقي لإنتاجها النفطي. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالهجمات الإيرانية والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لنقل المواد الهيدروكربونية من الخليج. وفي بيان لها، أوضحت شركة البترول الكويتية أنها خفضت إنتاج النفط الخام ومعدل تكريره. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يهدف إلى استباق المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والممرات البحرية في المنطقة. وشددت الشركة على أن هذا الخفض إجراء احترازي بحت، وسيتم إعادة تقييمه بناءً على تطورات الوضع الأمني في الخليج. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، حيث يربط دول الخليج المنتجة بالنفط بالأسواق الدولية.
⭕صافرات الإنذار تدوي في رأس الناقورة والمنطقة المحيطة بها
الجيش الإسرائيلي: تدمير 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في طهران.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق ليلاً في طهران، مستهدفاً بنى تحتية عسكرية مرتبطة بالنظام الإيراني. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، استهدفت العملية بشكل خاص مطار مهرآباد، الذي يستخدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي كمركز لوجستي.
بحسب الجيش الإسرائيلي، كان هذا المطار بمثابة مركز رئيسي لنقل الأسلحة والتمويل إلى الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط، بما فيها حزب الله. وخلال الهجوم، تم تدمير 16 طائرة تابعة لفيلق القدس بدقة متناهية. وكانت هذه الطائرات تُستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله، الذي تعتبره إسرائيل الوكيل العسكري الرئيسي لطهران في المنطقة. كما استُهدفت عدة طائرات مقاتلة إيرانية كانت تُشكل تهديدًا للطائرات الإسرائيلية العاملة في المجال الجوي الإيراني. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ تدابير للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والاستخبارات الجوية. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تهدف هذه العملية إلى إضعاف قدرة النظام الإيراني على تسليح حلفائه وشبكاته المسلحة في الشرق الأوسط.
تقرير: طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة "كفر تبنيت" جنوبي لبنان
إعلان أولي: من المتوقع أن توصي قيادة الجبهة الداخلية بتمديد التوجيهات الخاصة بالاقتصاد ليوم آخر
مكتب الرئيس الإيراني: سنرد بحزم على أي هجمات تنطلق من القواعد الأميركية في المنطقة
قالت إيران إنها "سترد بحزم" على أي هجمات تنطلق من القواعد الأميركية في المنطقة، وذلك بعد أن اعتذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لدول المنطقة، معلناً أن طهران ستتوقف عن استهداف جيرانها ما لم تتعرض لهجوم.وأصدر مكتب الرئيس الإيراني توضيحاً بشأن تصريحات بيزشكيان، قائلاً إن القوات المسلحة الإيرانية "سترد بحزم على أي هجمات تنطلق من القواعد الأميركية في المنطقة".وأضاف البيان: "رسالة الرئيس بيزشكيان واضحة: إذا لم تتعاون دول المنطقة مع الهجوم الأميركي علينا، فلن نهاجمها".
مؤسسة البترول الكويتية: خفض احترازي بإنتاج النفط الخام وعمليات التكرير بضوء اعتداءات إيران المتكررة
مؤسسة البترول الكويتية: مستعدون لاستئناف مستويات الإنتاج عندما تسمح الظروف
هجوم إيراني جديد على وسط إسرائيل، دون وقوع إصابات
أفادت خدمات الطوارئ بعدم وقوع إصابات جراء أحدث وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت وسط إسرائيل. وهذا هو الهجوم الثامن منذ منتصف الليل. وبحسب التقييمات العسكرية الأولية، تم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه. وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها.
سلاح الجو الإسرائيلي يدمر 16 طائرة تابعة للحرس الثوري في مطار طهران كانت تنقل ذخيرة إلى حزب الله.
تزعم إيران أنها تستهدف أهدافًا أمريكية وإسرائيلية فقط.
تؤكد إيران رغبتها في الحفاظ على علاقات ودية مع دول المنطقة، على أساس احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها. إلا أن الجمهورية الإسلامية، في بيان لها، تشدد على أن هذا الموقف لا ينفي حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد ما تسميه "العدوان العسكري" من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. وتؤكد طهران أنها ستواصل الدفاع عن البلاد "حتى آخر نفس" وستقاوم أي هجمات تستهدف أراضيها. ووفقًا للسلطات الإيرانية، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها إيران تستهدف حصريًا من يُعتبرون مسؤولين عن الهجمات ضد الشعب الإيراني. ويصر النظام على أن هذه الأهداف مشروعة في إطار دفاعه. كما تزعم طهران أنها لم تهاجم دول الجوار أو الشركاء الإقليميين. في المقابل، تؤكد السلطات الإيرانية أنها استهدفت فقط القواعد والمنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة.
أردوغان لستارمر: يمكن بذل الجهود للحوار بشأن إيران
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هاتفياً، السبت، بأنه لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات لوضع أساس للحوار بشأن إيران، وأن جهود تركيا الرامية إلى تحقيق السلام مستمرة.وأضاف أردوغان أن تركيا تتابع عن كثب مسار الأحداث الذي بدأ مع الهجمات على إيران، معتبراً أن التدخلات لفترة طويلة قد تُلحق ضرراً بالغاً بالاستقرار الإقليمي والعالمي، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
مسؤول إيراني لـCNN: ندرس مهاجمة مواقع أميركية جديدة لم يتم استهدافها مسبقا
دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد موجة جديدة من الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من إيران. ودوت صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.
⭕ إطلاق صواريخ من إيران: دويّ صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد
إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب مستشفى في نهاريا
تحطمت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله صباح السبت في موقف سيارات المركز الطبي بالجليل في مدينة نهاريا، بعد إسقاطها من قبل قوات الأمن المحلية. ولم تسفر الطائرة، التي بقيت سليمة إلى حد كبير بعد التحطم، عن أي إصابات.
وزارة الصحة اللبنانية: الهجوم الإسرائيلي على بلدة شيت يودي بحياة 41 شخصاً
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة النبي شيت، في شرق لبنان ومحيطها، أودت بحياة 41 شخصاً، وإصابة 40 آخرين. وشهدت المنطقة إنزالاً إسرائيلياً وقصفاً عنيفاً، خلال عملية بحث عن جثمان الجندي الإسرائيلي المفقود رون أراد، الذي فُقد بعد تحطم طائرته في لبنان قبل نحو 40 عاماً. وقالت تل أبيب لاحقاً إنها "لم تعثر على أدلة تتعلق به في موقع البحث".