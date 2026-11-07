التغطية متواصلة|الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لتغيير عقيدته النووية إذا صدرت إليه الأوامر

الأدميرال براد كوبر يوجه بتشكيل "قوة المهام: البوابة الحديدية"

وجّه قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بإنشاء قوة مهام لدعم جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل أسلحة متطورة ومواد أخرى.

وقد أصدر الأدميرال براد كوبر توجيهاته بتشكيل "قوة المهام: البوابة الحديدية" (Task Force Iron Gate)، وهي فريق عمل يضم نحو 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، يتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً له. وسيعمل هذا الفريق التابع للقيادة المركزية الأمريكية بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير القانونية عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

وقال كوبر: "إن إنشاء ’قوة المهام: البوابة الحديدية‘ يعزز نجاح حصارنا الصارم المفروض على إيران بحراً. كما أن توطيد التعاون بين القيادة المركزية الأمريكية والشركاء في الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى سيؤدي إلى تقييد قدرة إيران بشكل أكبر على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية".