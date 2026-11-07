التغطية متواصلة|الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده لتغيير عقيدته النووية إذا صدرت إليه الأوامر
أجرى عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع 12 من نظرائه من السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن وقطر وقبرص وتركيا والكويت والإمارات وتونس والعراق وباكستان، لبحث آخر التطورات الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الساعات ال48 المنصرمة، اتصالات هاتفية منفصلة مع 12 من نظرائه من السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن وقطر وقبرص وتركيا والكويت والإمارات وتونس والعراق وباكستان، لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتداعيات الإجراءات التصعيدية للولايات المتحدة وإسرائيل.
وشرح خلال هذه المشاورات المواقف المبدئية لإيران، وأكد على ضرورة "وقف العدوان والتهديد، وتجنب التدخلات الخارجية الهدامة"، وشدد على "حق بلاده المشروع في الدفاع عن سيادتها، وضرورة تشكيل ترتيبات أمنية إقليمية دون تدخل القوى من خارج المنطقة".
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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره القطري جهود خفض التصعيد في المنطقة
أفادت وزارة الخارجية السعودية، السبت، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.
رئيس الوزراء العراقي يلغي 3 عقود تشغيلية في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة
إخلاء مستوطني "ناهالا" من بؤرة استيطانية غير مرخصة قرب حدود غزة
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 875 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت، تنفيذ 875 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن العمليات استهدفت مواقع الجماعة وتجمعاتها وتعزيزاتها ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية.
الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة الحوثيين الزحف باتجاه شمال مأرب
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحباط محاولة الحوثيين الزحف تجاه الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تعامل "خلال الساعات الماضية في نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية السابعة بالجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، مع زحوفات ميليشيا الحوثي الإرهابية".
وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من "تدمير معدات قتالية وتحييد مجاميع إرهابية دفعت بها الميليشيا لخطوط المواجهات".
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي في مختلف المحاور بتعز
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الدفاع المدني بغزة: تهالك البنية التحتية فاقمت المعاناة مع تساقط الأمطار
أميركا تشكّل "قوة مهام" لمنع نقل الأسلحة عبر حدود إيران البرية وبحر قزوين
قطر تعلن عن تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية بينما يستعد الشرق الأوسط لتصعيد محتمل
بواز بيسموث: "بينيت وليبرمان يعتقدان أنهما متفوقان على آيزنكوت"
تقرير : الجيش الأميركي يسعى لتقييد تجارة إيران البرية بقوة مهام
بعد أشهر من فرضه الحصار البحري المستمر على إيران، قرر الجيش الأميركي تشكيل قوة مهام لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين، بحسب وكالة "رويترز".وبحسب بيان اطلعت عليه "رويترز" قبل نشره، ستعلن القيادة المركزية الأميركية عن تشكيل قوة المهام، التي لم ترد تقارير عنها من قبل، في وقت لاحق السبت
الولايات المتحدة تُنشئ قوة جديدة لفرض الحصار البري على إيران في البحر وعلى البر
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الأدميرال براد كوبر يوجه بتشكيل "قوة المهام: البوابة الحديدية"
وجّه قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بإنشاء قوة مهام لدعم جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل أسلحة متطورة ومواد أخرى.
وقد أصدر الأدميرال براد كوبر توجيهاته بتشكيل "قوة المهام: البوابة الحديدية" (Task Force Iron Gate)، وهي فريق عمل يضم نحو 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، يتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً له. وسيعمل هذا الفريق التابع للقيادة المركزية الأمريكية بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وتدفقات الإيرادات غير القانونية عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.
وقال كوبر: "إن إنشاء ’قوة المهام: البوابة الحديدية‘ يعزز نجاح حصارنا الصارم المفروض على إيران بحراً. كما أن توطيد التعاون بين القيادة المركزية الأمريكية والشركاء في الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى سيؤدي إلى تقييد قدرة إيران بشكل أكبر على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية".
الجيش الأميركي: قوة المهام الجديدة ستحد من إيرادات إيران غير القانونية عبر الحدود
الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني
البحرية الإيرانية: حريق في ناقلة بمضيق هرمز بسبب لغم
قالت البحرية الإيرانية إن النيران اشتعلت في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز، بحسب وسائل إعلام إيرانية.