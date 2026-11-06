التغطية متواصلة|مكتب نتنياهو:"التحول من المساعدات إلى الشراكة يعكس قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية"

قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الجمعة، إن "طهران لا ترضيها الالتزامات النظرية ولا بد أن ترى خطوات عملية من الولايات المتحدة قبل الشروع في أي جهود دبلوماسية جديدة".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن "طهران أرسلت للولايات المتحدة مقترحاً بشأن البرنامج النووي عبر قطر، على أن يناقش فقط بعد أن تستجيب واشنطن لمطالبها السبعة، مضيفاً أن واشنطن تدرس المقترح".

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