التغطية متواصلة|مكتب نتنياهو:"التحول من المساعدات إلى الشراكة يعكس قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية"
قال مسؤول إيراني كبير، إن "طهران أرسلت للولايات المتحدة مقترحاً بشأن البرنامج النووي عبر قطر، على أن يناقش فقط بعد أن تستجيب واشنطن لمطالبها السبعة، مضيفاً أن واشنطن تدرس المقترح".
قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الجمعة، إن "طهران لا ترضيها الالتزامات النظرية ولا بد أن ترى خطوات عملية من الولايات المتحدة قبل الشروع في أي جهود دبلوماسية جديدة".
وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن "طهران أرسلت للولايات المتحدة مقترحاً بشأن البرنامج النووي عبر قطر، على أن يناقش فقط بعد أن تستجيب واشنطن لمطالبها السبعة، مضيفاً أن واشنطن تدرس المقترح".
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تقرير: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي لبحث شن ضربات جديدة على إيران
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الجمعة، بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب من الجانب الأيسر للسفينة، على بعد 16 ميلاً بحرياً شرق خصب في سلطنة عُمان، أثناء عبورها مضيق هرمز.