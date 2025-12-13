التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف مركبة في قطاع غزة، ويستهدف مسؤولا كبيرا في حماس من مهندسي هجوم 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي في بيان:"المستهدف رائد سعد هو الرجل الثاني في حماس، و رائد سعد هو مسؤول التصنيع في القسام"،
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، بعد ظهر اليوم السبت، أن قواته استهدفت مسؤول كبير في حركة حماس بمدينة غزة"،وتابع"المستهدف رائد سعد هو الرجل الثاني في حماس، و رائد سعد هو مسؤول التصنيع في القسام"، فيما كشفت مصادر مطلعة أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بأربعة صواريخ اليوم السبت القيادي البارز في كتائب القسام رائد سعد".وقبلها أفادت بمقتل "اربع فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق الرشيد غرب مدينة غزة" كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المدينة.
مصدر أمني رفيع المستوى لقناة i24NEWS: اغتيال رائد سعد رداً على إصابة اثنين من مقاتلي الجيش الإسرائيلي هذا الصباح
مسؤول أمني رفيع المستوى: "كانت عمليات القتل في غزة ردًا مستقلًا من إسرائيل؛ ولم يتم إبلاغ إدارة ترامب مسبقًا".
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي: نجاح عملية اغتيال القيادي في حماس رائد سعد
اغتيال رائد سعد قائد العمليات والتصنيع في كتائب القسام والرجل الثاني بعد عز الدين الحداد
القناة الإسرائيلية(12): التقديرات تؤكد أن عملية اغتيال رائد سعد نجحت
