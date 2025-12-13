المرحلة الثانية في غزة تترقب اجتماعات الدوحة.. وأميركا تطلب مشاركة أوروبا بقوة الاستقرار

تدفع الولايات المتحدة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، من خلال تشكيل قوة استقرار دولية لنشرها مطلع العام المقبل، رغم العراقيل الإسرائيلية.

توقع مسؤولون أميركيون نشر هذه القوات بحلول مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة إن من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة.