بينما يترقب البيت الأبيض موافقة حركة حماس على مقترح خطة ترامب، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجومه على شمال القطاع، وقال قيادي في حماس، إن "الحركة أبلغت الوسطاء أنها لا تزال تواصل المشاورات حول خطة ترمب للسلام في غزة، لكنها تحتاج لبعض الوقت لإتمام المشاورات"، وأضاف أن "حماس، تواصل المشاورات حول خطة ترمب وتحتاج لبعض الوقت، وستصدر إعلاناً رسمياً بموقفها بعد الانتهاء من مشاوراتها داخل الأطر القيادية، والمشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة".

