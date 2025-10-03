التغطية متواصلة| تقرير: حماس تطلب مزيدًا من الوقت لدراسة خطة ترامب
بينما يترقب البيت الأبيض موافقة حركة حماس على مقترح خطة ترامب، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجومه على شمال القطاع، وقال قيادي في حماس، إن "الحركة أبلغت الوسطاء أنها لا تزال تواصل المشاورات حول خطة ترمب للسلام في غزة، لكنها تحتاج لبعض الوقت لإتمام المشاورات"، وأضاف أن "حماس، تواصل المشاورات حول خطة ترمب وتحتاج لبعض الوقت، وستصدر إعلاناً رسمياً بموقفها بعد الانتهاء من مشاوراتها داخل الأطر القيادية، والمشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة".
إليزابيث تسوركوف في أول رد لها بعد الإفراج عنها: "لا يوجد سعادة أعظم، المختطفون يستحقونها أيضًا"
تقرير:"مقتل 9 أفراد من حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إثر اشتباكات مسلحة اندلعت عقب مداهمة عناصر حماس منازل لعائلة المجايدة"
قالت السلطات إن أحد ضحايا مانشستر قُتل بنيران الشرطة، وهي "نتيجة مأساوية وغير متوقعة" للرد على الهجوم "الوحشي".
تقرير: "اعتقال مواطن إسرائيلي يعمل في فندق على البحر الميت للاشتباه في تجسسه لصالح إيران"
وزارة الخارجية العُمانية في بيان"نتابع أوضاع مواطنينا المشاركين في ’أسطول الصمود’، ونؤكد قلقنا على سلامتهم وعودتهم الآمنة إلى الوطن"، وتابعت"ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاته والسماح بدخول المساعدات إلى غزة".
رجحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات، أن ترد حركة "حماس"، بشكل إيجابي"، مشيرة إلى أن الرد المرتقب "خلال ساعات".