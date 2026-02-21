التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حماس بعد عبوره "الخط الأصفر" في غزة

وفقاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب لا تمتلك حتى الآن دعماً موحداً للمضي قدماً في شن هجوم على إيران. وأشار مسؤول آخر إلى أن ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، مؤكداً ضرورة توصل طهران إلى اتفاق قبل فوات الأوان، مشدداً على منعها من امتلاك سلاح نووي أو القدرة على تخصيب اليورانيوم.

وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، اتليوم السبت، مقتل عنصر من حماس بعد عبوره "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، "فقد عبر العنصر خط وقف إطلاق النار واقترب من جنود اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة، ما شكّل تهديدًا مباشرًا. وعليه، فتحت القوات النار وحالت العنصر للقضاء على التهديد".

