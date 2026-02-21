التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حماس بعد عبوره "الخط الأصفر" في غزة
وفقاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب لا تمتلك حتى الآن دعماً موحداً للمضي قدماً في شن هجوم على إيران. وأشار مسؤول آخر إلى أن ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، مؤكداً ضرورة توصل طهران إلى اتفاق قبل فوات الأوان، مشدداً على منعها من امتلاك سلاح نووي أو القدرة على تخصيب اليورانيوم.
وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، اتليوم السبت، مقتل عنصر من حماس بعد عبوره "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، "فقد عبر العنصر خط وقف إطلاق النار واقترب من جنود اللواء الشمالي التابع لفرقة غزة، ما شكّل تهديدًا مباشرًا. وعليه، فتحت القوات النار وحالت العنصر للقضاء على التهديد".
السعودية: على الخارجية الأميركية إيضاح موقفها من طرح هاكابي
شبكة المنظمات الأهلية في غزة: لم تدخل بيوت متنقلة إلى القطاع والجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 60% من مساحته
السعودية: نرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية
وكيل محافظة عدن: تعزيز الأمن في عدن أمر مهم في المرحلة القادمة
الرئيس الإيراني: "القوى العالمية تصطف لإجبارنا على أن نحني رؤوسنا"
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم السبت، إن بلاده "لن تحني رأسها أمام ضغوط القوى العالمية"، وذلك في ظل محادثات نووية مع الولايات المتحدة.وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "القوى العالمية تصطف لإجبارنا على أن نحني رؤوسنا.. لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل المشكلات التي يخلقونها لنا".
تقرير: "حزب الله يكثّف اجتماعاته استعداداً لحرب محتملة"
أكدت مصادر مطلعة، على أن حزب الله يكثف حزب الله من اجتماعاته العسكرية والأمنية التنظيمية بهدف وضع خطط الحرب المرتقبة عليه.وتؤكد مصادر مقربة من حزب الله "الحزب حالياً لا تديره قيادات لبنانية بل يتولى الأمر ضباط من الحرس الثوري، عدد منهم كان في لبنان وعدد آخر وصل مؤخراً، بعد تزايد الحديث عن احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران". وتابعت "هؤلاء الضباط يتولون ليس فقط إعادة بناء قدرات الحزب فحسب لكنهم يشرفون بشكل شخصي على الخطط ويعقدون اجتماعات مع كوادر حزب الله في أكثر من منطقة لإعطاء التعليمات والتوجيهات، ومنها اجتماع الوحدة الصاروخية في البقاع الذي استهدفته إسرائيل ليل الجمعة".
"الموت لخامنئي!": تجدد الاحتجاجات في إيران، وآلاف يتظاهرون في الجامعات
فرنسا: اتهام 5 أشخاص بتمويل حركة حماس
اتهمت السلطات القضائية الفرنسية 5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين، بإيصال أموال لحركة «حماس» تحت غطاء مساعدات إنسانية، حسبما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، السبت.
سانا: الهيئة العامة للطيران المدني تتسلم إدارة مطار القامشلي
الرئيس الإيراني: لن نستسلم لأي محنة رغم كل المصاعب والمشاكل
مصادر: استياء في بلدات بقاعية من تجمع قيادات عسكرية من حزب الله وسط الأهالي
الحكومة السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي الدولي في الحسكة
تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، السبت، إدارة مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأجرى عدد من مديري الإدارات في الهيئة، جولة ميدانية برفقة العاملين في المطار، اطّلعوا خلالها على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وبحثوا آليات إعادة تشغيل المطار.
أين تتمركز الحشود الأميركية في الشرق الأوسط؟
حشدت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة قوة عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط، شملت عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة، وقاذفات بعيدة المدى، وأنظمة دفاع صاروخي، إضافة إلى حاملة طائرات ومدمرات حربية، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من عدم إبرام اتفاق نووي جديد.
مصادر دبلوماسية إيرانية: مسألة تشكيل تحالف ليست مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن
قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن "الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن طهران وواشنطن وصلتا إلى طريق مسدود"، مشيراً إلى أن "إسرائيل بدأت استعدادات لعمل عسكري مشترك محتمل مع الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد" بشأن تنفيذ مثل هذه العملية المحتملة.