أمل كلوني لعبت دوراً رئيسياً بإصدار أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والسنوار

اختيرت آمل كلوني زوجة النجم العالمي جورج كلوني من بين الخبراء القانونيين الذين قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية حول طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وكل من قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

من جانبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين لـ"سي ان ان" أن المحكمة تسعى للحصول على أوامر قضائية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتبطة بالصراع المستمر في غزة.

ويواجه السنوار إجراءات قضائية بسبب هجمات السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل، في حين أن نتنياهو مطلوب للاعتقال بسبب الغارات الإسرائيلية في غزة، وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف بها المحكمة الجنائية الدولية قائد دولة حليفة للولايات المتحدة.

وفي بيان صدر بعد وقت قصير من ظهور الخبر عن أوامر الاعتقال، قال خان إنه "ممتن للنصيحة" التي قدمتها له لجنة من الخبراء، والتي ضمت كلوني.

كلوني اللبنانية الأصل محامية شهيرة عالميًا في مجال حقوق الإنسان، وعملت في عدد من الصراعات العالمية الخطيرة. وهي متزوجة من الممثل الأمريكي جورج كلوني منذ عام 2014.

ووفقا لملفها كمستشارة خاصة في موقع المحكمة الجنائية الدولية"مثلت كلوني ضحايا داعش في المحاكمات الثلاث الوحيدة في العالم التي أدين فيها أعضاء داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية وفي خمس محاكمات أخرى أدانت أعضاء داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".