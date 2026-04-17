قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي يحتفظ وسيظل يحتفظ بجميع المناطق التي حررها واحتلها في لبنان"، مؤكداً على "التزام إسرائيل بالحفاظ على مواقعها الحالية". وأضاف أن "نزع سلاح حزب الله، عسكرياً ودبلوماسياً، لا يزال هدفاً رئيسياً للحملة الإسرائيلية".

وأوضح كاتس أنه "تم إنشاء منطقة أمنية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تصل إلى عمق 10 كيلومترات من خط الحدود وتمتد من الغرب بالقرب من البحر وحتى منطقة جبل الشيخ في الشرق؛ وذلك بهدف إزالة تهديدات الغزو والحماية من النيران المباشرة تجاه المستوطنات".

ووفقاً له،"تحققت مكاسب سياسية كبيرة بفضل التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه المعلن بهذا الهدف، إلى جانب الضغط الممارس على الحكومة اللبنانية".

