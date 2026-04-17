التغطية متواصلة| يسرائيل كاتس:"ملتزمون بنزع سلاح حزب الله عبر وسائل عسكرية أو سياسية"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي يحتفظ وسيظل يحتفظ بجميع المناطق التي حررها واحتلها في لبنان"، مؤكداً على "التزام إسرائيل بالحفاظ على مواقعها الحالية". وأضاف أن "نزع سلاح حزب الله، عسكرياً ودبلوماسياً، لا يزال هدفاً رئيسياً للحملة الإسرائيلية".
وأوضح كاتس أنه "تم إنشاء منطقة أمنية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تصل إلى عمق 10 كيلومترات من خط الحدود وتمتد من الغرب بالقرب من البحر وحتى منطقة جبل الشيخ في الشرق؛ وذلك بهدف إزالة تهديدات الغزو والحماية من النيران المباشرة تجاه المستوطنات".
ووفقاً له،"تحققت مكاسب سياسية كبيرة بفضل التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتزامه المعلن بهذا الهدف، إلى جانب الضغط الممارس على الحكومة اللبنانية".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
تقرير: ترمب أجرى اتصالاً مباشراً مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين "سيلتقون على الأرجح هذا الأسبوع"، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق نهائي "لإنهاء الحرب"، وذلك وفقاً لموقع "أكسيوس". وأضاف ترمب، في مقابلة هاتفية قصيرة، أن "الإيرانيين يريدون الاجتماع. يريدون إبرام اتفاق. أعتقد أن اجتماعاً سيعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين المقبلين"
وأشار الموقع إلى أن ترمب أجرى "مكالمة مباشرة واحدة على الأقل مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة"، لافتاً إلى أن موقفه يعكس "تفاؤلاً واضحاً" بشأن مسار المحادثات. وبحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون متعددون ومصادر مطلعة على المفاوضات للموقع، فإن "تقدماً كبيراً" تحقق، وأن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان الآن من وضع خطة سلام من ثلاث صفحات"، لكن لا تزال هناك "فجوات قائمة بشأن قضايا حاسمة".
قالت مصادر لـ"الشرق" إن واشنطن ستستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان واسرائيل الأسبوع المقبل.
ترامب: إيران وافقت على تعليق البرنامج النووي لأجل غير مسمى
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي لأجل غير مسمى، مؤكداً أنها لن تحصل على أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة في المقابل.وأوضح ترمب، في مقابلة هاتفية مع "بلومبرغ"، أن الاتفاق الرامي لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير الماضي، "بات شبه مكتمل"، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن اتفاق دائم ستُعقد "على الأرجح" خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.وقال الرئيس الأميركي: "لقد تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية، والأمور ستسير بسرعة كبيرة".
وكشف ترمب أنه لم يقرر بعد من سيقود الوفد الأميركي للمحادثات مع المسؤولين الإيرانيين لتوقيع الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية سفره إلى باكستان التي استضافت الجولة الأخيرة من المفاوضات.
ترامب: قد أتجه إلى إسلام آباد حال إبرام اتفاق مع إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يتجه إلى إسلام آباد بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أوضح أنه لم يتخذ هذا القرار بعد.وأضاف ترمب لوكالة "رويترز": "من المرجح إجراء المزيد من المحادثات مطلع الأسبوع بشأن اتفاق مع إيران".
كتلة "حزب الله" البرلمانية تؤكد "التزاماً حذراً" بوقف إطلاق النار
أعلنت الكتلة البرلمانية لجماعة "حزب الله" اللبنانية "التزاماً حذراً" بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، الجمعة، لكنها قالت إن ذلك يجب أن يضمن وقف كل العمليات القتالية الإسرائيلية ويحد من تحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان.
وانتقدت الكتلة البرلمانية للجماعة الحكومة اللبنانية، وقالت إنها أدخلت البلاد في "مرحلة بالغة الخطورة" بقبولها إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل.
ترامب: إيران وافقت على ألا تُغلق مضيق هرمز مرة أخرى
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على ألا تُغلق مضيق هرمز مرة أخرى. وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لن يتم استخدامه (مضيق هرمز) بعد الآن كسلاح ضد العالم".
لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2294 وإصابة 7544
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، بأن ما لا يقل عن ألفين و294 لقوا حتفهم وأُصيب 7 آلاف و544 في الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس، مضيفة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية في انتظار إزالة الأنقاض وانتشال الجثامين والتعرف على الهوية عبر الحمض النووي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين حكومتي لبنان وإسرائيل.
ترامب بعد إعلان فتح مضيق هرمز: إيران بمساعدة أميركا تزيل الألغام البحرية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "إيران، وبمساعدة الولايات المتحدة، أزالت أو تزيل جميع الألغام البحرية"، من مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة، بعد وقف إطلاق النار في لبنان.
قال مسؤول عسكري إيراني للتفزيون الرسمي، الجمعة، إنه "يحظر عبور السفن العسكرية في مضيق هرمز".وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".
ترامب يعلن استمرار "الحصار البحري على إيران"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن "الحصار البحري" الذي فرضه على الموانئ الإيرانية "سيبقى سارياً وبكامل قوته فيما يتعلق بإيران فقط"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل والعبور".
وأضاف ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الحصار مستمر "إلى أن تكتمل صفقتنا مع إيران بنسبة 100%"، معتبراً أن "هذه الإجراءات يجب أن تتم بسرعة كبيرة، لأن معظم النقاط تم الاتفاق عليها بالفعل".
