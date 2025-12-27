يوصل الجيش الإسرائيلية اقتحامه لبلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية، عقب عملية عسكرية واسعة شنتها عصر أمس الجمعة، حيث نفذت مداهمات عديدة للمنازل، وأخذت قياسات منزل منفذ عملية بيسان تمهيداً لهدمه، إلى جانب إلحاق دمار واسع في البنية التحتية داخل البلدة، كما تواصل قواته تواصل اقتحام بلدة عناتا شرق القدس منذ ساعات، حيث أطلقت القوات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، واعتقلت شاباً.

ومن جهتها أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الشسبت، أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال منفذ هجوم أمس الجمعة بعد إصابته، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه "من سكان قباطية في جنين بالضفة الغربية ونجح في التسلل إلى شمال إسرائيل".

