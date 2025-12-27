التغطية متواصلة| هجوم في شمال إسرائيل: اعتقال شقيقي منفذ في سلسلة عمليات طعن ودهس
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة عناتا شرق القدس منذ ساعات، حيث أطلقت القوات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، واعتقلت شاباً.
يوصل الجيش الإسرائيلية اقتحامه لبلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية، عقب عملية عسكرية واسعة شنتها عصر أمس الجمعة، حيث نفذت مداهمات عديدة للمنازل، وأخذت قياسات منزل منفذ عملية بيسان تمهيداً لهدمه، إلى جانب إلحاق دمار واسع في البنية التحتية داخل البلدة، كما تواصل قواته تواصل اقتحام بلدة عناتا شرق القدس منذ ساعات، حيث أطلقت القوات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، واعتقلت شاباً.
ومن جهتها أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الشسبت، أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال منفذ هجوم أمس الجمعة بعد إصابته، وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه "من سكان قباطية في جنين بالضفة الغربية ونجح في التسلل إلى شمال إسرائيل".
إسرائيل تصعد عملياتها بالضفة الغربية.. وتقصف مبان في غزة
تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، فيما شن مستوطنون إسرائيليون هجمات على مناطق مختلفة، وذلك بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وقصفت الزوارق العسكرية الإسرائيلية، اليوم السبت، سواحل غرب مدينة غزة في شمال القطاع، فيما تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات مستمرة من بينها نسف مبانٍ شرق حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة، ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
الجامعة العربية تبحث غدا الأحد خطورة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة غدًا الأحد اجتماعًا طارئًا بمقر الأمانة العامة، لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة، والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداءً صارخًا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وزير الأمن الإسرائيل: فرضنا طوقا كاملا وأغلقنا بلدة قباطية في جنين
أول نشر: المدعي العام للشرطة يعلن إنهاء منصبه
فرنسا تُدين إطلاق نار إسرائيلي أدّى إلى إصابة أحد عناصر "اليونييفل" جنوبي لبنان بجروح طفيفة
الجزائر: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة وأفريقيا
الخارجية الفرنسية بشأن لبنان: ندعو إسرائيل إلى وقف انتهاكات قرار مجلس الأمن واحترام وقف إطلاق النار
رئيس الصومال: نتنياهو خالف القواعد الدبلوماسية والقانونية الراسخة
الخارجية الفرنسية بشأن لبنان: ندين إطلاق إسرائيل للنار قرب دوريات اليونيفيل
رئيس الصومال: الشعب الصومالي واحد وغير قابل للتقسيم
ترامب: "لقاء نتنياهو سيركز على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر السبت، إن أولويات اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أشار إلى أنه لن يعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب إعلان تل أبيب الاعتراف به كدولة مستقلة.
قال أحد سكان المنطقة التي وقعت فيها الهجمات لقناة i24NEWS: "لقد أبلغنا عن الحادث قبل وقوعه، لكن الشرطة لم تعد تفعل شيئاً".
وزير الإعلام اليمني: رسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان واضحة وصريحة في دعم أمن واستقرار اليمن
مجلس الشورى اليمني: نطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة
المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة دعما لخفض التصعيد والتقدم نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع
هجوم شمال إسرائيل: اعتقال شقيقي منفذ الهجوم في عملية مشتركة
أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقال شقيقي منفذ الهجوم الذي وقع، أمس الجمعة، في شمال إسرائيل. ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تم القبض على المشتبه بهما ليلًا في عملية منسقة. ويُشتبه في أنهما، البالغين من العمر 30 و33 عامًا، ساعدا منفذ الهجوم على الاختباء بعد الهجوم.
ويعتقد المحققون أن الرجال الثلاثة كانوا في إسرائيل، في منطقة الجليل، خلال الأيام الماضية. وجرت عمليات الاعتقال في مبنى مزرعة بالقرب من بلدة عرابة. وشارك في العملية عناصر من وحدة يمام التابعة للشاباك، بدعم من قوات عديدة من المنطقة الشمالية وشرطة الحدود.
تقرير:ل ا صحة لأنباء وصول مظلوم عبدي قائد قسد إلى دمشق
المبعوث الأممي إلى اليمن: من المهم تجنب أي إجراءات تزيد الوضع تعقيدا
نائب رئيس مجلس القيادة اليمني: رسالة وزير الدفاع السعودي عكست الحرص على أمن اليمن