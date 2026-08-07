التغطية متواصلة|ترامب: "أعتقد أن الحرب ستنتهي قريباً جداً"، وترقب لنتائج مفاوضات إيران وعُمان
توقع ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد، في ظل تمسك طهران بأن تقتصر حركة الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها.
كشفت مصادر مقربة، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عبر اتصالات مكثفة، بضرورة خفض التصعيد في لبنان"، وأضافت"واشنطن أبلغت إسرائيل كذلك بدعمها للمفاوضات التي تنعقد في روما بين البلدين" وتابعت"واشنطن أكدت للجانب اللبناني التزامها بنجاح التفاوض مع إسرائيل".
وفي السياق توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد، في ظل تمسك طهران بأن تقتصر حركة الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها.
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"رويترز": تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز
أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، نقلاً عن بيانات منصة كبلر لتتبع السفن، أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى 33 سفينة خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الخميس هذا الأسبوع، مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.