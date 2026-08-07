كشفت مصادر مقربة، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عبر اتصالات مكثفة، بضرورة خفض التصعيد في لبنان"، وأضافت"واشنطن أبلغت إسرائيل كذلك بدعمها للمفاوضات التي تنعقد في روما بين البلدين" وتابعت"واشنطن أكدت للجانب اللبناني التزامها بنجاح التفاوض مع إسرائيل".

وفي السياق توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقترب حرب إيران من نهايتها، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن "المفاوضات بشأن مضيق هرمز لم تكتمل بعد، في ظل تمسك طهران بأن تقتصر حركة الملاحة على ممر واحد بمحاذاة سواحلها.

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