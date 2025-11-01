قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لمختطفين احتجزتهم حماس، وأفاد الجيش بأن "التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من المختطفين الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه".

وفي السياق تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن"المستوى السياسي يرى أن حماس تتخذ من جثث المختطفين ورقة مساومة، ويدرس خطوات بالتنسيق مع أميركا للضغط على حماس".

