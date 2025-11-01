التغطية متواصلة| الرفات التي سلمتها حماس لم تكن لجثامين المختطفين الإسرائيليين
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من المختطفين الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه".
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لمختطفين احتجزتهم حماس، وأفاد الجيش بأن "التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من المختطفين الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه".
وفي السياق تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن"المستوى السياسي يرى أن حماس تتخذ من جثث المختطفين ورقة مساومة، ويدرس خطوات بالتنسيق مع أميركا للضغط على حماس".
أكسيوس: برّاك يؤكد أن هدف واشنطن هو التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية العام
قال المبعوث الأميركي لسوريا ولبنان، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن، مضيفاً: "نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال زيارة الشرع لواشنطن".
توم برّاك: نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف ضد داعش خلال زيارة الشرع لواشنطن
حماس تعلن جاهزيتها لاستخراج ما تبقى من جثامين المختطفين الإسرائيليين
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، اليوم السبت، "جاهزيتها للعمل على استخراج ما تبقى من جثامين المختطفين الإسرائيليين داخل الخط الأصفر لإنهاء هذا الملف". وطالبت الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثامين في وقت متزامن".
وأشارت كتائب القسام إلى أنها "أبلغت إسرائيل عبر الوسطاء أنها جاهزة لتسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن إسرائيل رفضت استلام العينات، وطلبت استلام الجثامين لفحصها"، مشيرة إلى أنها سلمت الجثامين المختطفين.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجثامين الثلاثة التي تسلمها الجمعة من كتائب القسام، لا تعود لمحتجزين إسرائيليين، حسب زعمه.
حماس: "إسرائيل تروج لأكاذيب لتأخير الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق"
الخارجية الأردنية: الأردن ومصر يتفقان على تدريب قوة شرطية فلسطينية لغزة
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن بلاده اتفقت مع مصر على تدريب قوة شرطية فلسطينية للانتشار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأطراف في "طور التحضيرات لذلك". وأوضح الصفدي، أن الأردن يرفض وجود قوة غربية لحكم وإدارة قطاع غزة.