التغطية متواصلة| إيران: "اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن طريق بحري جديد في مضيق هرمز قريب جداً"
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إيران وسلطنة عمان تناقشان مساراً مؤقتاً لحركة الملاحة ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بمسار دائم".
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "إيران وسلطنة عُمَان قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز"، وأضاف"هناك شروطاً لذلك منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أميركية لمذكرة تفاهم إسلام آباد"، وتابع"إيران وسلطنة عمان تناقشان مساراً مؤقتاً لحركة الملاحة ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بمسار دائم".
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الخارجية العمانية: المفاوضات الجارية بشأن هرمز تسير في أجواء إيجابية
قالت وزارة الخارجية العمانية، الخميس، إن "المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة". وأعربت في بيان عن "استنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها".
سلطنة عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز
سلطنة عمان: المفاوضات الجارية بشأن مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة
رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: على الولايات المتحدة أن تنهي الحصار البحري على إيران
هيئة بحرية بريطانية: طاقم السفينة قبالة خصب بعمان بخير
السعودية تدين استهداف ناقلة إماراتية في مضيق هرمز
أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن "إدانة واستنكار" المملكة بـ"أشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية". وأكدت المملكة أن "استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية".
البحرين تُدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز
عراقجي: فتح مضيق هرمز يخضع لشروط أبرزها معالجة الخروقات الأميركية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ما وصفه بـ"الآلية القانونية لإدارة مضيق هرمز وتحديد مسار عبور السفن" لا تزال جارية، معتبراً أن الجانبين باتا "قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق".وأوضح عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لشروط أخرى، أبرزها معالجة الولايات المتحدة للخروقات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلام آباد".