عراقجي: فتح مضيق هرمز يخضع لشروط أبرزها معالجة الخروقات الأميركية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ما وصفه بـ"الآلية القانونية لإدارة مضيق هرمز وتحديد مسار عبور السفن" لا تزال جارية، معتبراً أن الجانبين باتا "قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق".وأوضح عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لشروط أخرى، أبرزها معالجة الولايات المتحدة للخروقات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلام آباد".