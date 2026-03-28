التغطية متواصلة| إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة في منطقة بيت شيمش إثر غارة إيرانية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان، أنه أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشيكان في اتصال هاتفي، اليوم السبت، بالجهود الدبلوماسية التي تقوم بها بلاده لتهيئة "بيئة مناسبة، لمحادثات السلام مع الولايات المتحدة"، وذلك، قبل يوم من اجتماع رباعي لبحث جهود خفض التصعيد"، وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الدبلوماسية الصادقة"، واستعرض وجهة نظره بشأن "الأعمال العدائية الجارية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران". وأضاف "شدد الرئيس بيزشكيان على ضرورة بناء الثقة لتسهيل الحوار والوساطة، وأشاد في هذا السياق بالدور الداعم الذي تقوم به باكستان لتحقيق السلام".
الدفاع القطرية: الدولة تعرضت اليوم لهجوم بعدد من المسيّرات الإيرانية تصدينا لجميعها
نائب ترامب: أسعار الطاقة ستعود إلى طبيعتها عندما ننهي مهتمنا في إيران
عبد العاطي يلتقي وزير خارجية قطر بالدوحة لتنسيق جهود الوساطة وخفض التصعيد
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال توقف رحلته في الدوحة في طريقه إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء "تضامن ووقوف مصر الكامل مع دولة قطر وسائر الدول الخليجية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق"، مجدداً "إدانة مصر الكاملة للاعتداءات المستمرة التي تستهدف الدول الشقيقة"، ومشدداً على "دعم مصر الكامل لأشقائها في هذا الإطار".واتفق الجانبان في ختام اللقاء على "استمرار التنسيق والتشاور الوثيق حفاظاً على الأمن القومي العربي، وللتوصل لحل دبلوماسي ينهي الحرب ويعيد الاستقرار والأمن للمنطقة".
نائب ترمب: حققنا أهدافنا في إيران
الجيش اللبناني: مقتل جنديين في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان
القيادة المركزية الأميركية: زمن تهديد إيران لحرية الملاحة العالمية بالمياه الإقليمية انتهى
إعلام إيراني: استهداف مستودعات أسلحة في يزد
سقوط صاروخ باليستي إيراني في منطقة مفتوحة بصحراء النقب جنوب إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ باليستي إيراني في منطقة مفتوحة بصحراء النقب، كان ضمن الرشقة الصاروخية الأخيرة، التي استهدفت جنوب إسرائيل. وذكرت الشرطة أن عناصرها قاموا بتمشيط موقع السقوط ومناطق أخرى سقطت فيها شظايا، دون وقوع أي إصابات.
مضيق هرمز: إندونيسيا تتلقى إشارات إيجابية من إيران بشأن ناقلاتها النفطية
دخلت إندونيسيا في مباحثات مع إيران لضمان مرور ناقلاتها النفطية عبر مضيق هرمز بأمان، وسط تصاعد التوترات البحرية. ووفقًا لجاكرتا، فقد أبدت طهران استجابة إيجابية لهذا النهج الدبلوماسي. وتتواجد حاليًا سفينتان تابعتان لشركة بيرتامينا الحكومية، وهما "بيرتامينا برايد" و"غامسونورو"، في الخليج العربي بانتظار تصريح عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إلى أن المباحثات جارية عبر السفارة في طهران، مشيرًا إلى "نظرة إيجابية" من السلطات الإيرانية. وتعتزم شركة الطاقة الآن اتخاذ الخطوات اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الطاقم والتغطية التأمينية، قبل منح تصريح العبور. وتُجسد هذه المباحثات جهود العديد من الدول لتأمين إمداداتها من الطاقة في منطقة باتت شديدة الحساسية.
حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد ترسو في ميناء بكرواتيا لإجراء إصلاحات
قالت البحرية الأميركية إن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد USS Gerald R. Ford، رست السبت، في ميناء سبليت، في كرواتيا، لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات.وقبل وصولها إلى ميناء سبليت، كانت الحاملة تخضع لإصلاحات في قاعدة تابعة للبحرية الأميركية في كريت، وذلك بعد اندلاع حريق في قسم المغسلة، على متنها في 12 مارس.
وذكر الجيش الأميركي حينها أن الحريق على متن الحاملة، التي كانت تشارك في الحرب على إيران، لم يكن مرتبطاً بأعمال قتالية. وقبل توجهها إلى الشرق الأوسط، كانت منتشرة في منطقة الكاريبي ضمن تعزيزات عسكرية أميركية في ظل تصاعد التوتر مع فنزويلا.
⭕ سلسلة من الإنذارات في الشمال: مخاوف من توغل طائرة بدون طيار في منطقة الجليل
الحكومة اليمنية: نرفض سياسات إيران لتحويل أراضي اليمن إلى منصات للابتزاز وتهديد السلم
سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في فشل اعتراض صاروخ إيراني سقط بمنطقة القدس
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في الفشل في اعتراض صاروخ باليستي إيراني أصاب بلدة اشتاول في منطقة القدس بعد ظهر السبت، وأدى لإصابة 11 شخصاً، وتسبب في أضرار واسعة بعدة مبانٍ وموقف سيارات، ضمن نطاق قطره نحو 150 متراً.وذكر الجيش أن الصاروخ الإيراني كان مزوداً برأس حربي تقليدي، وليس قنبلة عنقودية، وجرت محاولات لاعتراضه، لكن أنظمة الدفاع الجوي لم تنجح في إسقاطه.
⭕صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمناطق المحيطة بها
رئيس الوزراء العراقي يندد بمكالمة هاتفية بالهجوم على منزل رئيس إقليم كردستان
عراقجي: التناقضات الأميركية بشأن التوصل لاتفاق تثير الشكوك
تقرير: غارة إسرائيلية على أطراف دير قانون النهر جنوب لبنان