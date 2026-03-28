عبد العاطي يلتقي وزير خارجية قطر بالدوحة لتنسيق جهود الوساطة وخفض التصعيد

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال توقف رحلته في الدوحة في طريقه إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء "تضامن ووقوف مصر الكامل مع دولة قطر وسائر الدول الخليجية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق"، مجدداً "إدانة مصر الكاملة للاعتداءات المستمرة التي تستهدف الدول الشقيقة"، ومشدداً على "دعم مصر الكامل لأشقائها في هذا الإطار".واتفق الجانبان في ختام اللقاء على "استمرار التنسيق والتشاور الوثيق حفاظاً على الأمن القومي العربي، وللتوصل لحل دبلوماسي ينهي الحرب ويعيد الاستقرار والأمن للمنطقة".