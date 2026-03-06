الأكراد يستعدون لفتح جبهة في إيران ويأملون: "هذه المرة سيمنحنا ترامب دعمًا كاملًا"

بينما يواجه نظام الحكم الإيراني تحديات غير مسبوقة، السؤال الذي يُطرح في الأيام الأخيرة هو: هل سيفتح الأكراد جبهة جديدة ضد حكم آية الله؟ يوجد بين الشعب الكردي رغبة قوية في التعاون مع الغرب ومع إسرائيل من أجل إسقاط النظام في طهران. ومع ذلك، هناك تردد في صفوف القيادة الكردية بسبب الخشية من أن تتخلى واشنطن عنهم مرة أخرى.

في الأيام الأخيرة، عاد مئات المقاتلين الأكراد الإيرانيين إلى الأراضي الإيرانية، مما يشير إلى أن السكان الأكراد في إيران يستعدون لانتفاضة. وقال مسؤول كردي كبير لقناة i24NEWS إن مثل هذه الانتفاضة قد تندلع حتى "الأسبوع المقبل" إذا حصلوا على الدعم المناسب.

أقر المصدر"بدون أمريكا، بدون إسرائيل – لن نتمكن من النجاح" وبحسب قوله، الطلب ليس فقط لمعدات عسكرية، بل أيضًا لـ"رعاية سياسية"، وخاصة لإقامة منطقة حظر جوي فوق كردستان الإيرانية – مشابهة لتلك التي أُنشئت فوق شمال العراق في التسعينيات. وبحسب قوله، مثل هذه الخطوة ستتيح للمعارضة الكردية السيطرة على مناطقها من يد النظام.

"نحن بحاجة لأن يتحد الأكراد، كأقليات، تحت دولة واحدة تُدعى كردستان"، قال المصدر، ورجّح أن تكون دولة كهذه "الحليف المركزي لإسرائيل والولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، طرح بشار عزيز، الصحفي الكردي، صورة مختلفة. ووفقًا لقوله، فإن هدف قيادة إقليم كردستان هو "الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران"، أوضح عزيز. "كل الجهود موجهة لأن يبقى إقليم كردستان خارج هذا الصراع".

أقر عزيز بأن الأكراد يعانون اليوم من هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة مباشرة من طهران، التي تدّعي إيران أنها موجهة ضد الوجود الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، لكنه شدد على أن حكومة إقليم كردستان (KRG) التي مقرها في العراق تضع الاستقرار على رأس أولوياتها. وبحسب قوله، فإن المنطقة "مشتعلة"، لكن الحكومة عازمة على حماية العلاقات التجارية ومصادر دخلها الاقتصادي.

فيما يتعلق بفصائل المعارضة الكردية الإيرانية (القوات من كردستان الشرقية)، أكد عزيز أنها شكلت تحالفًا وتستعد لـ"المرحلة التالية". ومع ذلك، وعلى عكس تقييم المسؤول الكبير حول هجوم وشيك، يعتقد عزيز أن أي عملية داخل إيران تعتمد كليًا على انتفاضة شعبية واسعة داخل البلاد.

"نظرًا لحقيقة أن الحكومة الإيرانية تقمع الآن بوحشية كل معارضة داخلية، فإن عودة القوات الكردية الإيرانية لا تزال تشكل تحديًا وستتطلب مزيدًا من الوقت"، قال عزيز.

الماضي، بحسب قوله، يشكل أيضًا عبرة للأكراد. كلا المُقابلَين أشارا إلى الأحداث الأخيرة في سوريا كتحذير. المصدر الرفيع عبر عن مرارة تجاه سلوك الولايات المتحدة تجاه روج افا (المناطق الكردية شمال سوريا)، وتساءل لماذا لم يدافع الأمريكيون عن الحلفاء الذين ساعدوا في هزيمة داعش، لكنهم سمحوا لشخصيات إسلامية مثل أحمد الشرع، الناشط السابق في القاعدة والرئيس الحالي لسوريا، بانتهاك حقوقهم.

"هذا يدفع الأكراد إلى سؤال أنفسهم: هل يدعم الأمريكيون الإرهابيين الإسلاميين بدلاً من حلفائهم؟" قال. أعرب عزيز عن موقف مماثل وحذر من استخدام الأكراد كقوة وكيلة فقط.

"لقد رأينا في سوريا كيف أن الولايات المتحدة، بعد أكثر من عقد من القتال ضد داعش، أدارت ظهرها للأكراد"، قال. "يجب على الأكراد الحصول على ضمانات ملموسة واتفاقيات رسمية، لا أن يكونوا فقط قوة تقاتل من أجل المجتمع الدولي".

بين الأكراد توجد مشاعر تعاطف عميقة تجاه إسرائيل واستعداد للنضال من أجل شرق أوسط مختلف - حيث تكون كردستان علمانية وموالية للغرب بمثابة حاجز حماية في مواجهة التطرف.

"لدينا مجتمع يهودي في كردستان"، أشار المسؤول الرفيع، مؤكداً أن المجتمع الكردي لا يميز بين مجموعات عرقية. "لا نهتم بالصوابية السياسية - نحن نبحث عن حقوقنا."

بحسب قوله، وعلى عكس العداء من جانب دول مجاورة مثل العراق، سوريا وتركيا، فإن الأكراد لم يعانوا أبداً من الإسرائيليين أو الأمريكيين.

"الإسرائيليون لم يفعلوا لنا أي شيء سيئ"، قال، وذكر أنه في الماضي إسرائيل قدمت استشارات وأسلحة ساعدت مقاتلي البيشمركة على الصمود أمام هجمات الجيش العراقي في الستينيات وفيما بعد. "الأكراد وإسرائيل مكروهون من قبل الدول الإسلامية والدول العربية"، قال. "وهذا يعني أن لدينا أعداء مشتركين ومبادئ مشتركة. نحن نحب التنوع - وأنتم أيضاً. نحن نؤمن بحقوق الإنسان - وأنتم أيضاً."