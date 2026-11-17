بوجود ترامب أو من دونه، تواجه جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة أزمة مستمرة، تتجلى في انقسام القيادة وصراعات القوة الداخلية واتساع نطاق الإجراءات القانونية والسياسية المتخذة ضدها. وتتخذ سلسلة من الدول العربية والغربية إجراءات ضد الجماعة أو ضد فروع مرتبطة بها، على خلفية الادعاءات المتعلقة بنشاطها السياسي وصلاتها بجهات عنيفة ونفوذها العابر للحدود.

التفكك التنظيمي والانقسام بين لندن وإسطنبول

ألحقت إطاحة الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013، واعتقال قيادات الحركة، وحظرها، وقمع بنيتها التنظيمية، أضرارًا بالغة بمركز ثقل جماعة الإخوان المسلمين. فقدت الحركة قدرتها على العمل علنًا في بلد منشئها، واضطرت قيادتها إلى الاعتماد بصورة متزايدة على المنفيين وشبكات التواصل وهياكل العمل خارج مصر.

تفاقمت عملية التفكك التنظيمي العميقة التي مرت بها الحركة منذ سقوط حكم مرسي، إثر الانقسام بين قيادات المنفى في لندن وإسطنبول وظهور مراكز قيادية أخرى. وكانت النتيجة انتقالها من حركة ذات تسلسل هرمي مركزي، ومرجعية دينية وتنظيمية مشتركة، وقدرة على تنسيق المواقف، إلى شبكة من الفصائل والفروع الوطنية والكيانات المستقلة التي تتنافس على الشرعية والموارد.

أشارت دراسة نُشرت في يونيو 2026 إلى وجود اختلافات بين المعسكر اللندني وبعض فروع شمال أفريقيا التي دعمت إيران، والفروع السورية واليمنية التي رفضت هذا التوجه، فيما امتنع المعسكر الإسطنبولي عن اتخاذ موقف مماثل. ورأت الدراسة في ذلك دليلًا على تضرر القدرة على اتخاذ قرارات مركزية مشتركة.

القاهرة ترسّخ التعريف: «كيان إرهابي دائم»

شهدت مصر هذا الشهر تطورًا مهمًا: ففي 9 نوفمبر 2026، نُشر في الجريدة الرسمية قرار جعل إدراج جماعة الإخوان المسلمين كيانًا إرهابيًا دائمًا، بعد سنوات كان يُجدَّد خلالها التصنيف لفترات محدودة. وفي اليوم التالي، 10 نوفمبر، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 منظمة وكيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات. ومن بين الجهات التي شملها القرار المجلس الإسلامي الأوروبي، والمؤسسة الإسلامية الفرنسية، والجمعية الإسلامية في بريطانيا، والرابطة الإسلامية السويسرية.

أعلنت مصر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لأول مرة في ديسمبر 2013، ويشير جعل هذا التصنيف دائماً في نوفمبر 2026 إلى تشديد السياسة المصرية ضد الجماعة والشبكات المرتبطة بها خارج حدود البلاد.

تضييق الخناق: من الولايات المتحدة إلى أوروبا والأردن

وسّعت الولايات المتحدة أيضًا هذا العام إجراءاتها ضد فروع التنظيم. ففي 13 يناير 2026، صنّفت وزارة الخارجية جماعة الإخوان المسلمين في لبنان، المعروفة أيضًا باسم «الجماعة الإسلامية»، منظمةً إرهابية أجنبية وكيانًا إرهابيًا عالميًا، وفي الوقت نفسه صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين المصري والأردني كيانين إرهابيين عالميين. وفي مارس 2026، صنّفت وزارة الخارجية أيضًا جماعة الإخوان المسلمين في السودان كيانًا إرهابيًا عالميًا، وأعلنت عزمها المضي قدمًا في تصنيفها منظمةً إرهابية أجنبية، مبررةً ذلك بتورط الحركة وجناحها المسلح في القتال في السودان والإضرار بالمدنيين.

بالتوازي مع ذلك، حُظرت أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في أبريل 2025، وفي 3 مايو 2026 أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها أحبطت نشاطًا تنظيميًا غير قانوني للجماعة في العقبة، وأوقفت مشاركين في اجتماع عُقد بتوجيه من قيادات بارزة فيها. وفي أوروبا أيضًا، يتزايد الاهتمام بنفوذ الإسلام السياسي: ففي 8 أكتوبر 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية للتصدي لما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي» ولنفوذ شبكة الإخوان المسلمين، غير أن ذلك لا يشكّل إعلانًا للجماعة منظمةً إرهابية أو حظرًا لأنشطتها في الاتحاد الأوروبي.

دول الخليج، حزب الله، والتصدعات في حماس

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعدّ مكافحة الإسلام السياسي عنصرًا محوريًا في تصور الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب التصدي للتهديد الإيراني، إذ ترى أبوظبي في شبكات الإخوان المسلمين تحديًا لاستقرار الأنظمة والنظام السياسي الإقليمي. كما انتهجت السعودية موقفًا حازمًا وأعلنت الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا عام 2014، في عهد الملك عبد الله. واستمرت السياسة الرسمية المناهضة للحركة في عهد الملك سلمان، رغم أن السعودية أبدت على مر السنين براغماتية في علاقاتها مع أطراف إسلامية وفقًا لمصالحها الإقليمية؛ ولا توجد أدلة كافية للقول إن السعودية ألغت أو خففت رسميًا تصنيف الحركة تنظيمًا إرهابيًا، لكن وفقًا لتفسيرات مختلفة، أصبح التعامل معها اليوم أكثر اعتدالًا.

في غضون ذلك، تستعد «الجماعة الإسلامية» في لبنان، المرتبطة بحزب الله، لإجراء انتخابات داخلية لقيادتها، في ظل الضغوط المتزايدة على الحركات المحسوبة على الإخوان المسلمين في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات إلى أن الانقسام بين عناصر «الإخوان» والجناح العسكري في حركة حماس يتعمّق أيضاً، مع تنامي نفوذ إيران داخل التنظيم .

الدلالة الاستراتيجية: اختبار تاريخي للحركة

تواجه جماعة الإخوان المسلمين اليوم مزيجًا من الضغوط السياسية والقانونية من الخارج وأزمة قيادة حادة من الداخل. ويعمّق الانقسام بين مركزي القيادة في لندن وإسطنبول الأزمة، ويقوّض سلطة المركز، ويصعّب على الجماعة، التي بنت على مدى عقود شبكة دولية من المؤسسات والناشطين والحركات السياسية، الحفاظ على إطار دولي منسّق.

هل هذه بداية عملية تفكك طويلة، أم تكيّف الحركة مع واقع جديد تعمل فيه فروعها المحلية بصورة أكثر استقلالية؟ لا يزال هذا السؤال مفتوحًا. لكن من الواضح أن مكانة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية تواجه أحد أكبر التحديات في تاريخ الحركة. وبينما لا تزال تركيا وقطر توفران لها رعاية سياسية، يبقى أن ننتظر لنرى أي نهج سيتبعه محمد بن سلمان.