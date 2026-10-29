أعلن اتحاد البث الأوروبي أمس (الأربعاء) أن 36 دولة ستشارك في مسابقة اليوروفيجن 2027، التي ستقام في مدينة بورغاس، بلغاريا، في شهر مايو القادم. هذا يمثل زيادة دولة واحدة مقارنة بعدد الدول المشاركة في العام الماضي، وذلك بعد أن تم إعلان كندا كمنافسة للمرة الأولى، وأعلنت مقدونيا الشمالية عودتها للمسابقة، في حين أعلنت التشيك انسحابها بسبب تقليص ميزانية هيئة البث العامة في البلاد.

خمس الدول التي قاطعت المسابقة في العام الماضي لم تعلن عن نيتها العودة والمشاركة هذا العام، حيث أن إيرلندا، أيسلندا وهولندا قد أعلنوا بالفعل أنهم لن يشاركوا. هيئة البث الهولندية NPO أكدت في البداية مشاركتها في المسابقة الشهر الماضي، لكن قبل يومين تراجعت وأعلنت أنها لن تشارك، وذلك بسبب ضغوط من العاملين والمحطات التلفزيونية المحلية التي عارضت العودة للمشاركة بجانب إسرائيل. ومع ذلك، ستُبث المسابقة بالكامل في هولندا.

أعلنت سلطات البث في إيرلندا وآيسلندا بالفعل قبل نحو شهر عن مقاطعتها للمسابقة، وذلك أيضًا نتيجة معارضتها للمشاركة إلى جانب إسرائيل. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هيئات البث في إسبانيا وسلوفينيا، اللتين قاطعتا أيضًا المسابقة في العام الماضي، حصلتا على تمديد لاتخاذ قرار بشأن مشاركتهما في المسابقة حتى شهر ديسمبر. حتى الآن، لم تعلن الدولتان قرارهما في هذا الشأن. كذلك في المجر، لم يُعلن بعد ما إذا كانت الدولة ستشارك في المسابقة، وذلك بعد تغيير الحكومة السابقة في البلاد، والتي كانت تعارض المشاركة في المسابقة بسبب طبيعتها.

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هذه هي الدول المشاركة حسب إعلان اتحاد البث الأوروبي:

ألبانيا • أرمينيا • أذربيجان • أستراليا • النمسا • بلجيكا • بلغاريا • كندا • كرواتيا • قبرص • الدنمارك • إستونيا • فنلندا • فرنسا • جورجيا • ألمانيا • اليونان • إسرائيل • إيطاليا • لاتفيا • ليتوانيا • لوكسمبورغ • مالطا • مولدوفا • الجبل الأسود • مقدونيا الشمالية • النرويج • بولندا • البرتغال • رومانيا • سان مارينو • صربيا • السويد • سويسرا • أوكرانيا • بريطانيا

مسابقة يوروفيجن 2027 ستقام هذا العام في مدينة بورغاس، بلغاريا في التواريخ 11، 13 و15 مايو.